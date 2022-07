Platforma StarX MusicX Lab rozpoczyna etap tworzenia treści cyfrowych, wydając pierwsze utwory skomponowane przez sztuczną inteligencję

W erze Web3.0 powstaje nowa generacja platform.

„AIGC staje się kluczowym elementem tej nowej formy tworzenia treści – podkreśla prezes Kunlun Tech, Han Fang. - W tym celu platforma muzyczna StarX MusicX Lab rozpoczęła tworzenie utworów AIGC, stwarzając jednocześnie nową możliwość zastosowania sztucznej inteligencji oraz pozwalając nam na uwolnienie wyobraźni w zakresie możliwości tworzenia treści".

Starania StarX MusicX Lab oznaczają istotną zmianę w sposobie produkcji dźwięku komponowanego przez SI. Dzięki przekształceniu najnowszych osiągnięć technologicznych w aplikacje sztuczna inteligencja może dokonywać prawdziwie fantazyjnych kreacji, przyczyniając się do harmonii między światem wirtualnym i rzeczywistym. Z biegiem czasu coraz więcej dzieł stworzonych przez nią stanie się częścią głównego nurtu.

W oparciu o scenariusze zastosowań SI, laboratorium jest częścią firmy Kunlun Tech, zajmującą się opracowywaniem utworów muzycznych skomponowanych przez SI. Dzięki zaawansowanej i profesjonalnej produkcji muzycznej w pełnym łańcuchu i możliwości dystrybucji na całym świecie, platforma jest w stanie zaoferować najwyższej jakości nagrania, ścieżki dźwiękowe i muzykę otoczenia użytkownikom na całym świecie.

Laboratorium dysponuje wysokowydajnym i ekonomicznym kompozytorem SI, który gwarantuje możliwość tworzenia wielu form treści, niezależnie od tego, czy stworzone dzieło ma znaleźć zastosowanie w mediach społecznościowych, grach i rozrywce, produkcji filmowej i telewizyjnej, czy też w kampanii marketingowej.

Wraz z rozwojem i doskonaleniem technologii sztucznej inteligencji AIGC będzie bardziej niż kiedykolwiek pomocne w tworzeniu zasobów, zwiększając efektywność i różnorodność produkcji treści, oferując jednocześnie bardziej dynamiczne i interaktywne materiały. Rozległy świat wirtualny, jakim jest Metaverse, obejmuje szeroki zakres sektorów, między innymi SI, gry i media społecznościowe. W perspektywie średnio- i długoterminowej można oczekiwać, że AIGC przyczyni się do wprowadzenia innowacji do świata wirtualnego i zwiększy współdziałanie wszystkich ogniw łańcucha w tej branży poprzez identyfikację i wykorzystanie nowych punktów wzrostu.

Kolejne etapy rozwoju Metaverse wymagają nie tylko postępu technologicznego, ale również wsparcia ze strony twórców treści. W 2021 r. spółka Kunlun Tech zakończyła budowę swojego portfolio Metaverse i rozbudowę aplikacji opartych na sztucznej inteligencji służących do społecznej rozrywki i dystrybucji informacji. W miarę rozwoju AIGC działalność oparta na Metaverse będzie stanowić nowy czynnik wpływający na wykładniczy wzrost Kunlun Tech.

Czołowe chińskie firmy internetowe, takie jak Byte i Baidu, już weszły i szybko robią postępy w dziedzinie AIGC, natomiast platforma StarX MusicX Lab wysunęła się już na prowadzenie w zakresie powiązanych technologii.

Cyfrowa ekologia ludzka zbudowana wokół świata wirtualnego i infrastruktury Metaverse zaczęła się już kształtować, podobnie jak ekologia muzyczna stworzona wokół nowych mediów internetowych. Szerokie zastosowanie technologii sztucznej inteligencji radykalnie zmieni sposób tworzenia treści. W miarę rozwoju AIGC StarX MusicX Lab będzie rozszerzać działalność, doskonaląc swoje możliwości kreacji i przygotowując ekskluzywne utwory dla światowych influencerów.

Wspierana przez coraz potężniejszą moc obliczeniową SI, która charakteryzuje się samokontrolą i większą zdolnością adaptacji, będzie doskonale pasować do potrzeb produkcji treści, wyzwalając żywotność tworzenia treści i przyczyniając się do większej różnorodności i dynamiki przestrzeni twórczej. Wraz z popularnością produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję i rosnącymi wymaganiami fanów kreatywne treści StarX stworzone z myślą o sektorze rozrywki, audio i mediów społecznościowych będą miały jeszcze większy potencjał i pole do rozwoju.

