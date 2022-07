StarX MusicX Lab entra na era da criação de conteúdo digital com o lançamento de suas primeiras músicas compostas por IA

Gravadoras, cantores e empresas produtoras de música começaram a utilizar as músicas AIGC que a StarX MusicX Lab produziu. As músicas, muitas das quais foram gravadas por artistas convencionais na Indonésia e na Malásia, já estão se mostrando populares na plataforma social de entretenimento StarMaker da StarX.

Na era da Web3.0, uma nova geração de plataformas está surgindo. "O AIGC está se tornando um protagonista nesta nova forma de criação de conteúdo", afirmou Han Fang, CEO da Kunlun Tech. "Para este fim, a StarX MusicX Lab começou a lançar músicas AIGC, oferecendo um novo tipo de cenário de aplicação da IA e dando-nos a liberdade de deixar nossa imaginação voar em termos do que é possível quando se trata de criação de conteúdo."

Os esforços da StarX MusicX Lab marcaram uma mudança significativa na forma como se produzem áudios compostos por IA. Com os últimos avanços tecnológicos já transformados em aplicações, a IA pode fazer o que é verdadeiramente criativo, contribuindo para a harmonia entre os mundos virtual e real. Com o tempo, mais conteúdos criados por IA estão destinados a se tornar convencionais.

Com base em cenários de aplicação de IA, a Lab é uma parte da Kunlun Tech dedicada ao desenvolvimento de músicas compostas por IA. Com produção musical sofisticada e profissional de cadeia completa e capacidade de distribuição mundial, a plataforma é capaz de oferecer singles, trilhas sonoras e música ambiente de alta qualidade para os quatro cantos do mundo.

A Lab conta com um compositor por IA altamente eficiente e de baixo custo, que proporciona aos profissionais de criação a possibilidade de produzir várias formas de conteúdo, independentemente se o que está sendo criado é destinado a uma aplicação em redes sociais, jogos e entretenimento, produção de cinema e televisão, ou a uma campanha de marketing.

Com o desenvolvimento e a melhoria da tecnologia de IA, o AIGC será mais útil do que nunca em termos de criação de conteúdo, melhorando a eficiência e a diversidade da produção de conteúdo, oferecendo, ao mesmo tempo, conteúdos mais dinâmicos e interativos. O imenso mundo virtual que é o metaverso abrange uma ampla gama de setores, incluindo IA, jogos e redes sociais, entre muitos outros. No médio e longo prazo, espera-se que o AIGC traga inovação para o mundo virtual e melhore a prosperidade compartilhada de todos os elos da cadeia do setor, identificando e aproveitando novas oportunidades de crescimento.

As próximas etapas de desenvolvimento no metaverso exigem não apenas progresso tecnológico, mas também suporte em relação ao conteúdo. Em 2021, a Kunlun Tech completou seu portfólio de metaverso e a construção de seus aplicativos impulsionados por IA para entretenimento social e distribuição de informações. À medida que o AIGC evoluir, o negócio do metaverso servirá como um novo colaborador para o crescimento exponencial da Kunlun Tech.

As principais empresas de Internet da China, como a Byte e a Baidu, já entraram e estão avançando rapidamente no reino do AIGC, enquanto a StarX MusicX Lab já assumiu a liderança em tecnologias relacionadas.

A ecologia humana digital desenvolvida em todo o mundo virtual e a infraestrutura do metaverso começaram a tomar forma, assim como a ecologia musical desenvolvida em torno das novas mídias da Internet. A ampla aplicação de tecnologias de IA mudará drasticamente a forma como se cria conteúdo. À medida que o AIGC evolui, a StarX MusicX Lab continuará a aumentar sua presença comercial, uma vez que a empresa aprimora ainda mais seus recursos de criação, produzindo, ao mesmo tempo, músicas exclusivas para os influenciadores do mundo.

Apoiada pelo poder computacional cada vez mais forte, a IA que conta com autocomputação e maior adaptabilidade será uma combinação perfeita para as necessidades de produção de conteúdo, revelando a vitalidade da criação de conteúdo e tornando o espaço criativo mais diversificado e dinâmico. Com a popularidade dos produtos de IA e a crescente demanda dos fãs, o conteúdo criativo da StarX destinado à aplicação nos setores do entretenimento, áudio e redes sociais deve ter ainda mais potencial e espaço para ser desenvolvido.

