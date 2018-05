Plato Partnerschip en Tradeweb onthullen Tradeweb Plato eBlock, een strategisch partnerschap voor Europese transacties in contant vermogensrisico

Markstructuren en veranderingen in wetgeving in Europese vermogensmarkten hebben geleid tot een vraag naar kosteneffectieve oplossingen voor gereguleerde handelslocaties, om zo te profiteren van meer concurrentie, transparantie en operationele efficiëntie. Institutionele investeerders zijn met name op zoek naar nieuwe en gestroomlijnde mogelijkheden voor toegang tot liquiditeit om de uitvoeringsgerelateerde uitdagingen aan te pakken die voortkomen uit de fragmentering van activiteiten tussen locaties.

Met het Tradeweb Plato eBlock kunnen deelnemers broker principale risicoliquiditeit opzoeken en samenvoegen, waardoor problemen met marktfragmentatie aan de koperszijde worden aangepakt, waarmee de koperszijde directe controle krijgt over haar uitvoering en waarmee zowel de kopers- als verkoperszijde de mogelijkheid krijgen om eenvoudig en zeker te combineren, uitvoeren en onderhandelen op een gereguleerde plek. Het eBlock-platform zal gebruik maken van innovatieve 'blotter scraping'-technologie, waardoor handelaars aan de koperszijde het inzicht kunnen verwerven dat noodzakelijk is om zich te richten op geschikte organisaties op basis van activiteit, uitvoeringspercentages en marktimpact.

Plato Partnership en Tradeweb Markets zullen samenwerken om de capaciteiten en toekomstige ontwikkelingen van eBlock te stimuleren. Fase 1 van het eBlock-initiatief gaat naar verwachting van start in het derde kwartaal van dit jaar en zal gepaard gaan met de introductie van RFQ (Request-for-Quote) om gerichtheid op broker principaal riskvermogen op een gereguleerde locatie mogelijk te maken. Het Tradeweb Plato eBlock transactieplatform zal worden uitgevoerd door Tradeweb in haar MTF (Multilateral Trading Facility) na de gebruikelijke goedkeuringen onder wetgeving.

Lee Olesky, CEO van Tradeweb Markets zei:

"Onze samenwerking met Plato Partnerscip is een significante mijlpaal voor Tradeweb. Als pioniers van het multilaterale elektronische RFQ-protocol hebben we meer transparantie aangebracht in de vast-inkomen-, derivaten- en ETF-markten.

Wij kijken ernaar uit dit uitermate succesvolle model uit te breiden naar contante vermogen, en om met Plato samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe transactiemechanismen voor een efficiëntere uitvoering van bloktransacties tegen principale liquiditeit op een gereguleerde handelslocatie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze innovatieve en efficiënte aanpak van blocktransactie-vermogensuitvoer zal zorgen dat deelnemers aan de markt meer keuze hebben en toegang hebben tot robuuste, kosteneffectieve liquiditeit.

Bij Tradeweb zijn we gericht op het oplossen van problemen in de marktstructuur, en dit laten wij zien in het succes van onze Europese ETF-markt, waarbij cliënten toegang krijgen tot een uitermate concurrerende prijs via het RFQ-protocol in hoge rekenomvang."

Mike Bellaro, Co-Chair van Plato Partnership gaf aan:

"Wij zijn blij met onze samenwerking met Tradeweb bij het aanbieden van deze innovatieve oplossing voor risicotransacties van contant vermogen.

eBlock stelt handelaars aan de koperszijde in staat om het inwinnen van risicoliquiditeit te verbinden aan het uitvoeringsproces met behulp van intelligente data-analytics, waarmee zij de noodzakelijke informatie hebben die nodig is voor het nemen van goede beslissingen over handelsuitvoering.

"Dit is een volgende stap in een reeks ontwikkelingen van Plato Partnership waarmee handelskosten worden teruggebracht, de marktstructuur wordt vereenvoudigd en de doelen van eindinvesteerders worden gestimuleerd."

Inlichtingen

Cicero Group (namens Plato Partnership)

Jonathan Gifford

Plato@cicero-group.com

+44 (0)20 7947 5315

+44 (0)747 390 5537

Tradeweb Markets

Susan Bennett

Susan.Bennett@tradeweb.com

+44 (0)20 3749 3316

Opmerkingen voor redacteurs

Over Plato Partnership Limited

Plato Partnership Limited ("Plato Partnership"), een non-profitbedrijf dat de kopers- en verkoperszijde vertegenwoordigd, heeft een visie naar voren gebracht over het aanbieden van creatieve oplossingen en efficiënties voor de vermogensmarkt van vandaag de dag. De belangrijkste doelstellingen van de groep zijn het terugdringen van transactiekosten, het vereenvoudigen van de marktstructuur en het stimuleren van eindinvesteerders.

De Market Innovator (MI3) van Plato Partnership staat centraal in deze visie; en onderzoeksfonds dat academisch onderzoek en analyse stimuleert waarmee nog betere wijzen voor het uitvoeren van transacties worden geïdentificeerd, samen met het verlagen van kosten en verbeteren van de kwaliteit in een groot aantal verschillende processen die nodig zijn voor de ondersteuning van de uitvoering.

Plato Partnership werkt samen met branchepartners om haar doelen te bereiken en de onderzoeksresultaten in de praktijk uit te voeren.

Leden van Plato Partnership zijn Axa Investment Managers, Ballie Gifford, BlackRock, Cedar Rock, Deutsche Asset Management, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Liontrust, Norges Bank Investment Management, SKAGEN AS, Union Investment, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Instinet Europe Ltd, Jefferies, J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC, Societe Generale en UBS.

Plato Partners zijn BBVA Asset Management, Capital International Ltd, onderdeel van de Capital Group, Commerzbank AG, Jane Street, JPM Asset Management, Legal & General Investment Management, Macquarie Group, Mirabaud, Rosenblatt Securities, Standard Life Investments Limited, T. Rowe Price en TABB Group.

Ga voor meer informatie naar www.platopartnership.com of @PlatoMarkets.

Over Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ontwikkelt en exploiteert veel van de meest efficiënte financiële markten in de wereld, waarbij het een grotere transparantie en efficiëntie biedt aan de marktdeelnemers in vast inkomen, derivaten en ETF's. Met zijn focus op het toepassen van technologie om een grotere efficiëntie te bewerkstelligen in de hele levenscyclus van de transacties, was Tradeweb een pionier in de verwerking van vaste inkomenstransacties van begin tot einde (STP) en biedt het op dit moment ondersteuning voor markten van meer dan 25 activaklassen met elektronische uitvoering, verwerking, posttransactionele analyses en marktdata in een integrale werkstroom. Tradeweb Markets bedient de markten van leverancier tot klant via het institutionele platform van Tradeweb, grootschalige transacties via het Dealerweb en de in de VS gevestigde retail vastrentende gemeenschap via Tradeweb Direct. Klanten vertrouwen op Tradeweb als aandrijver van de evolutie van vast inkomen en derivaten door middel van de flexibele handelsarchitectuur en efficiëntere, transparantere markten.

Ga voor meer informatie naar www.tradeweb.com.

SOURCE Tradeweb Markets

Related Links

http://www.tradeweb.com