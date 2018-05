Plato Partnership et Tradeweb présentent Tradeweb Plato eBlock, un partenariat stratégique pour la négociation en Europe d'actions à risque au comptant

La structure du marché et les modifications réglementaires dans les marchés boursiers européens ont engendré une demande de solutions rentables à fournir sur les marchés réglementés afin de bénéficier d'une concurrence, d'une transparence et d'une efficacité opérationnelle accrues. Les investisseurs institutionnels recherchent plus particulièrement des manières innovantes et simplifiées d'accéder aux liquidités, afin de relever les défis liés à l'exécution, dus à la fragmentation de l'activité entre les différents sites.

Le Tradeweb Plato eBlock permet aux intervenants d'obtenir et de regrouper le principal risque de liquidité du courtier, ce qui répond aux préoccupations face à la fragmentation du marché côté acheteur et fournit aux acheteurs un contrôle direct sur l'exécution, tout en offrant à la fois aux acheteurs et aux vendeurs la possibilité d'apparier, de négocier et d'exécuter facilement et en toute sécurité sur une plateforme réglementée. La plateforme eBlock s'appuiera sur une technologie innovante de mise au rebut des notes « blotter scraping », fournissant aux traders côté acheteur les connaissances nécessaires pour cibler les organisations appropriées en fonction de l'activité, des taux de réalisation et de l'impact sur le marché.

Plato Partnership et Tradeweb Markets travailleront ensemble pour mener les capacités et les développements futurs d'eBlock. La première phase de l'initiative eBlock est prévue pour le troisième trimestre de cette année et inclura l'introduction d'une demande de prix (Request-for-Quote — RFQ), afin de pouvoir cibler le principal risque de liquidité du courtier sur une plateforme réglementée. La plateforme de négociation Tradeweb Plato eBlock sera confiée à Tradeweb sur sa plateforme multilatérale de négociation (Multilateral Trading Facility — MTF), après l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Lee Olesky, PDG de Tradeweb Markets, a commenté :

« Notre collaboration avec Plato Partnership est une étape importante pour Tradeweb. En tant que pionniers du protocole électronique multilatéral de RFQ, nous avons amélioré la transparence et l'efficacité des marchés des revenus fixes, des dérivés et des fonds négociés en bourse (ETF).

Nous sommes heureux de prolonger ce modèle très réussi aux actions au comptant et de travailler avec Plato pour développer de nouveaux mécanismes d'échange, afin d'exécuter plus efficacement les négociations de bloc contre les principales liquidités sur une plateforme de négociation réglementée. Nous sommes convaincus que notre approche innovante et efficace pour bloquer l'exécution des opérations sur actions offrira aux intervenants sur le marché une grande liberté de choix et l'accès à des liquidités robustes et rentables.

Chez Tradeweb, nous nous concentrons sur la résolution de problèmes de structure du marché, comme l'a montré le succès de notre marché ETF européen ; nous offrons aux clients un accès à des prix hautement compétitifs grâce au protocole RFQ, à une valeur nominale forte. »

Mike Bellaro, coprésident de Plato Partnership, a déclaré :

« Nous sommes heureux de nous associer à Tradeweb pour fournir cette solution innovante pour la négociation d'actions à risque au comptant.

eBlock permet aux négociateurs côté acheteur de lier la source de liquidité du risque au processus de réalisation, grâce à l'analyse intelligente de données, et leur fournit les informations nécessaires pour prendre de bonnes décisions quant à l'exécution des ordres.

Il s'agit d'une nouvelle étape parmi une série de mises au point de Plato Partnership, qui réduira les coûts des transactions, simplifiera la structure du marché et défendra les objectifs des investisseurs finaux. »

Demandes

Cicero Group (au nom de Plato Partnership)

Jonathan Gifford

Plato@cicero-group.com

+44 (0)20 7947 5315

+44 (0)747 390 5537

Tradeweb Markets

Susan Bennett

Susan.Bennett@tradeweb.com

+44 (0)20 3749 3316

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos de Plato Partnership Limited

La vision de Plato Partnership Limited (« Plato Partnership »), une société à but non lucratif représentant à la fois acheteurs et vendeurs, est d'apporter des solutions créatives et des gains d'efficacité au marché boursier actuel. Les éléments clés du groupe envisagent la réduction des coûts de transaction, la simplification des structures du marché et la défense des investisseurs finaux.

Au cœur de cette ambition se trouve « l'innovateur de marché » (MI3) de Plato Partnership ; il s'agit d'un fonds de recherche qui financera des recherches et des analyses universitaires, ce qui permettra d'identifier des moyens toujours plus efficaces pour exécuter les transactions, réduira les coûts et améliorera la qualité du large éventail de processus nécessaires pour soutenir le cycle de vie de réalisation.

Pour atteindre ses objectifs, Plato Partnership travaillera aux côtés de partenaires industriels et le résultat de ses recherches sera mis en application.

On retrouve parmi les membres de Plato Partnership : Axa Investment Managers, Ballie Gifford, BlackRock, Cedar Rock, Deutsche Asset Management, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Liontrust, Norges Bank Investment Management, SKAGEN AS, Union Investment, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Instinet Europe Ltd, Jefferies, J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC, Société Générale et UBS.

Les partenaires de Plato sont : BBVA Asset Management, Capital International Ltd, une partie de Capital Group, Commerzbank AG, Jane Street, JPM Asset Management, Legal & General Investment Management, Macquarie Group, Mirabaud, Rosenblatt Securities, Standard Life Investments Limited, T. Rowe Price et TABB Group.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.platopartnership.com ou @PlatoMarkets.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets construit et exploite plusieurs des marchés les plus efficaces au monde, fournissant plus de transparence et d'efficacité dans les revenus fixes, les dérivés et les fonds négociés en bourse (ETF) aux acteurs du marché. Axée sur l'application de la technologie pour renforcer l'efficacité tout au long du cycle de vie commercial, Tradeweb a lancé un traitement directement intégré dans les revenus fixes et soutient désormais les marchés pour plus de 25 classes d'actifs avec l'exécution électronique, le traitement, l'analyse post-commerciale et les données du marché dans un flux de travail intégré. Tradeweb Markets sert les marchés courtiers à consommateurs par le biais de la plateforme institutionnelle Tradeweb, le marché entre courtiers par le biais de Dealerweb et la communauté des revenus fixes de vente au détail américains sur Tradeweb Direct. Les clients s'appuient sur Tradeweb pour guider l'évolution des revenus fixes et des dérivés à travers une architecture de négociation flexible et des marchés plus efficaces et transparents.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.tradeweb.com.

