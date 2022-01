Play It Forward DAO amasse 6 millions de dollars pour stimuler la croissance des jeux Play-to-Earn

Avec un ensemble diversifié d'investisseurs concernant tous les aspects du métavers, leur soutien permet de bien positionner PIF DAO pour mener à bien notre mission d'offrir plus de récompenses aux joueurs. Cette ronde de négociations appuie davantage le PIF DAO alors que nous atteignons notre objectif à long terme de bâtir un écosystème conçu pour stimuler la croissance du Play-to-Earn et de créer un métavers pour tous.

Quelle est la prochaine étape ?

Au cours des 6 derniers mois, nous avons bâti une communauté de plus de 40 000 participants et plus de 3 000 chercheurs (parmi les plus grandes guildes au monde) à travers plusieurs jeux (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy). Nous entamons la prochaine phase de notre DAO – en construisant une plateforme qui transformera le Play-to-Earn en une expérience Plug-and-Play pour plus de guildes et de joueurs du monde entier. Nous sommes prêts à faire avancer le jeu. (Play It Forward).

Notre plateforme de gestion de guilde, P2E Board, permettra une gestion efficace des guildes et permettra à chaque manager d'étendre rapidement ses opérations.

Cherchant à démocratiser le métavers, l'objectif du PIF DAO n'est pas de prendre une plus grande part du gâteau, mais de le faire plus gros et d'augmenter les récompenses pour les joueurs. Construit sur le plaisir et l'opportunité, PIF DAO fait avancer le métavers en créant un écosystème pour les joueurs, par les joueurs.

Qu'est-ce qui nous rend uniques ?

Play It Forward vise à redéfinir les gains en rendant le jeu plus gratifiant. Nous réalisons cette vision via notre combinaison unique d'une plateforme de gestion de guilde (P2E Board) et d'une guilde à grande échelle (PIF Guild).

P2E Board – une plateforme de gestion de guilde leader sur le marché qui offrira aux guildes et aux joueurs une expérience Plug-and-Play fluide dans le métavers et leur permettra de créer des profils immuables pour leur parcours Play-to-Earn. PIF Guild – l'une des plus grandes guildes au monde, comptant plus de 3 000 chercheurs et 40 000 membres de la collectivité, est prête à pénétrer plus de marchés et à offrir Play-to-Earn à davantage de collectivités qui en ont besoin.

À l'avenir, l'écosystème de PIF mobilisera des capitaux pour permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder au métavers. PIF DAO, par l'entremise de la Guilde PIF et du Conseil P2E, a l'intention de servir de pont entre les sources de capitaux et les utilisateurs d'argent.

Réflexions de nos commanditaires

La plateforme de gestion intégrale de PIF peut offrir des facilités de crédit simplifiées pour les guildes et leurs joueurs grâce à son partenariat avec les bourses et les acteurs fintech locaux établis. Ensemble, ils incarnent l'idée fondatrice de ce qui fait une guilde efficace : créer une grande expérience pour les joueurs. Les fondateurs ont le sens des affaires et une capacité d'exécution éprouvée, et nous pensons qu'ils élargiront leurs horizons en s'associant avec les grands studios et éditeurs de jeux lorsque l'industrie du jeu évoluera. Alors oui, nous misons sur l'avenir de cette solide équipe. — YY Lai, associé chez Signum Capital

Kyber Ventures a investi avec confiance dans PIF en raison de son système de jeu de guilde unique, qui peut générer de la valeur pour l'économie Play-to-Earn dans son ensemble. Nous avons la conviction que le mouvement P2E continuera sur sa lancée et qu'il accueillera des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs dans le métavers.— Loi Luu, fondateur du réseau Kyber

À propos de nous

Play It Forward DAO est la combinaison unique d'une plateforme de gestion de guilde (P2E Board) et d'une guilde à grande échelle de plus de 3 000 universitaires (PIF Guild). En permettant un large accès aux jeux Play-to-Earn, PIF DAO se positionne comme moteur de croissance d'un métavers Plug-and-Play. Nous sommes un écosystème où les participants peuvent suivre leur performance à travers tous les jeux et construire des profils immuables pour la poursuite d'opportunités. Play It Forward, le Play-to-Earn simplifié.

