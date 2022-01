Play It Forward DAO wirbt 6 Millionen US-Dollar ein, um das Wachstum von Play-to-Earn Gaming voranzutreiben

Was kommt als nächstes?

In den letzten 6 Monaten haben wir eine Gemeinschaft von über 40.000 Teilnehmenden und mehr als 3.000 Gildenangehörigen (eine der größten Gilden weltweit) in mehreren Spielen (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy) aufgebaut. Wir sind dabei, die nächste Phase unserer DAO einzuleiten – den Aufbau einer Plattform, die Play-to-Earn in eine Plug-and-Play-Erfahrung für mehr Gilden und Gamer weltweit verwandeln wird. Wir sind bereit. Play It Forward.

Unsere Plattform für das Gildenmanagement, P2E Board, ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Gilden und erlaubt es allen Verantwortlichen, ihren Betrieb schnell zu skalieren.

PIF DAO will das Metaversum demokratisieren und hat sich zum Ziel gesetzt, nicht einfach ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen, sondern den Kuchen zu vergrößern und die Belohnungen für die Gamer zu erhöhen. PIF DAO baut auf Spaß und Möglichkeiten und treibt das Metaversum voran, indem es ein Ökosystem für Gamer und von Gamern schafft.

Was macht uns einzigartig?

Play It Forward will das Geldverdienen neu definieren, indem es das Gaming lohnender macht. Wir setzen diese Vision durch unsere einzigartige Kombination aus einer Plattform für das Gildenmanagement (P2E Board) und einer großen Gilde (PIF Guild) um

1.P2E Board, eine marktführende Plattform für das Gildenmanagement, die Gilden und Gamern ein nahtloses Plug-and-Play-Erlebnis im Metaversum bietet und unveränderliche Profile für ihre Play-to-Earn-Reise erstellt

2.PIF-Gilde, eine der größten Gilden weltweit mit mehr als 3.000 Gildenangehörigen und 40.000 Community-Mitgliedern, die bereit ist, weitere Märkte zu erschließen und Play-to-Earn in noch mehr Regionen zu bringen, die es brauchen

In Zukunft wird das PIF-Ökosystem Kapital mobilisieren, um mehr Nutzern den Zugang zum Metaversum zu ermöglichen. PIF DAO – mittels PIF Guild und P2E Board – will die Brücke zwischen Kapitalquellen und Nutzern von Geld sein.

Gedanken unserer Fördererinnen und Förderer

Die End-to-End-Plattform für das Gildenmanagement von PIF kann Gilden und ihren Gamern durch ihre Partnerschaft mit Börsen und etablierten lokalen Fintech-Unternehmen nahtlose Ausstiegs- und Kreditmöglichkeiten bieten. Zusammen verkörpern sie die Kernidee, was eine effektive Gilde ausmacht – eine großartige Erfahrung für Gamer zu schaffen. Die Initiatoren verfügen über den nötigen Geschäftssinn und die erwiesene Fähigkeit zur Umsetzung, und wir glauben, dass sie ihren Horizont erweitern werden, indem sie Partnerschaften mit großen Gamestudios und Publishern eingehen, wenn sich die bestehende Gaming-Branche weiterentwickelt. Also ja, wir setzen in der Tat auf die Zukunft dieses soliden Teams. – YY Lai, Partner bei Signum Capital

Kyber Ventures investierte mit Überzeugung in PIF aufgrund des einzigartigen Gildensystems, das den Wert der Play-to-Earn-Wirtschaft als Ganzes steigern kann. Wir glauben, dass die P2E-Bewegung weiterhin stark sein wird und Millionen von neuen Nutzern in das Metaversum einführen wird – Loi Luu, Gründer von Kyber Network

INFORMATIONEN ZU UNS

Play It Forward DAO ist die einzigartige Kombination aus einer Plattform für das Gildenmanagement (P2E Board) und einer großen Gilde mit über 3.000 Angehörigen (PIF Guild). PIF DAO ermöglicht einen breiten Zugang zum Play-to-Earn-Gaming und ist als Wachstumsmotor eines Plug-and-Play-Metaversums positioniert. Wir sind ein Ökosystem, in dem die Beteiligten ihre Leistungen über alle Spiele hinweg verfolgen und unveränderliche Profile für die Verfolgung von Chancen erstellen können. Play It Forward, Play-to-Earn leicht gemacht.

KONTAKT: Ricardo Sentosa, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717071/Play_It_Forward_DAO_Investors.jpg

SOURCE Play It Forward DAO