Play It Forward DAO apresenta o leilão de lançamento do token $PIF

Desde o início, a Play It Forward DAO deixou claro seu compromisso com um metaverso mais simplificado, fácil de usar e inclusivo. Em apenas seis meses, a Play It Forward construiu uma comunidade de mais de 40 mil participantes e mais de três mil acadêmicos (entre as maiores guildas em todo o mundo) de vários games (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy).

A Play It Forward está firme em sua missão de redefinir o Play-to-Earn, permitindo um metaverso plug-and-play para guildas e jogadores. Agora, os investidores finalmente têm a oportunidade de investir e compartilhar as vantagens dos tokens Play It Forward ($PIF) à medida que a plataforma, a guilda e o Tesouro crescem.

Detalhes do leilão de lançamento do token $PIF

Link para o leilão: https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4a

Data de início: 19 de janeiro de 2022, 13h UTC/21h GMT+8

Data de término: 22 de janeiro de 2022, 13h UTC/21h GMT+8

Duração da venda: 3 dias (72 horas)

Plataforma: CopperLaunch.com

Valor mínimo de compra: não há

Moedas aceitas: USDC, WETH, DAI

Blockchain: ERC-20

Os titulares do PIF se beneficiarão de vários mecanismos de acúmulo de tokens:

Receitas crescentes de guildas em nossos mercados e bolsas de estudos de jogos variados

Aumento da receita da plataforma P2E Board de guildas e jogadores usando nossas ferramentas e serviços premium

Valorização do Tesouro NAV por meio de investimentos em estágio inicial em tokens e NFTs de governança da GameFi

Gestão ativa de tesouraria usando receitas da DAO e suporte de preços em momentos de baixa

Sobre a Play It Forward DAO

A Play It Forward DAO é a combinação única de uma plataforma de gestão de guilda (P2E Board) e uma guilda de larga escala com mais de três mil acadêmicos (PIF Guild). Permitindo amplo acesso a games Play-to-Earn, a PIF DAO está preparada para ser o impulsionador de crescimento de um metaverso plug-and-play. Somos um ecossistema em que os participantes podem acompanhar seu desempenho em todos os jogos e construir perfis imutáveis para a busca de oportunidades. Com a Play It Forward, o Play-to-Earn é facilitado.

Links das redes sociais da Play It Forward DAO:

Site: https://playitfwd.io

Twitter:https://twitter.com/PIF_DAO

Discord: https://discord.gg/pif-dao

Telegram: https://t.me/PIF_DAO

Facebook: https://facebook.com/PIF.DAO

LinkedIn: https://linkedin.com/company/pif-dao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1725216/The_Play_It_Forward_token__PIF_Copper_Launch.jpg

FONTE Play It Forward DAO

