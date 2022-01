Play It Forward DAO onthult lanceringsveiling $PIF-token

Vanaf het begin heeft Play It Forward DAO zijn inzet voor een meer gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke, inclusieve Metaverse glashelder gemaakt. In slechts 6 maanden heeft Play It Forward een community opgebouwd van meer dan 40.000 deelnemers en meer dan 3.000 wetenschappers (een van de grootste gilden ter wereld) in meerdere games (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy).

Play It Forward is standvastig in hun missie om Play-to-Earn opnieuw te definiëren door een Plug-and-Play Metaverse voor gilden en spelers in te schakelen. Nu hebben beleggers eindelijk de mogelijkheid om te investeren in Play It Forward-tokens ($PIF) en het voordeel te delen naarmate het platform, de gilde en de schatkist groeien.

Details van de lanceringsveiling $PIF-token

Veilingskoppeling: https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4a

Startdatum: 19 januari 2022, 13.00 uur UTC / 21.00 uur GMT+8

Einddatum: 22 januari 2022, 13.00 uur UTC / 21.00 uur GMT+8

Verkoopduur: 3 dagen (72 uur)

Platform: CopperLaunch.com

Minimaal aankoopbedrag: geen

Geaccepteerde valuta: USDC, WETH, DAI

Blockchain: ERC-20

PIF-houders profiteren van meerdere mechanismen voor het verzamelen van tokens:

Groeiende gilde-inkomsten in onze markten en gevarieerde gamebeurzen

Verhoging van de inkomsten uit het P2E Board-platform van gilden en spelers met behulp van onze premium tools en services

Waardering van Treasury NAV via investeringen in een vroeg stadium in GameFi-governancetokens en NFT's

Actief Treasury-beheer van terugkopen met behulp van DAO-inkomsten en prijsondersteuning in tijden van zwakte

Over Play It Forward DAO

Play It Forward DAO is de unieke combinatie van een gildebeheerplatform (P2E Board) en een grootschalige gilde van meer dan 3000 aspirant-wetenschappers (PIF Guild). Door brede toegang tot Play-to-Earn gaming is PIF DAO gepositioneerd om de groeimotor van een Plug-and-Play Metaverse te zijn. Wij zijn een ecosysteem waarin deelnemers hun prestaties in alle games kunnen volgen en onveranderlijke profielen kunnen opbouwen voor het nastreven van kansen. Play It Forward, Play-to-Earn maar dan simpeler.

Links naar sociale media - Play It Forward DAO:

Website: https://playitfwd.io

Twitter:https://twitter.com/PIF_DAO

Discord :https://discord.gg/pif-dao

Telegram:https://t.me/PIF_DAO

Facebook:https://facebook.com/PIF.DAO

LinkedIn:https://linkedin.com/company/pif-dao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724986/The_Play_It_Forward_token__PIF_Copper_Launch.jpg

SOURCE Play It Forward DAO