Pleins feux sur un acteur de second rôle d'Hollywood

Depuis plus de trente ans, le chef accessoiriste de Marvel Entertainment, Russell Bobbitt, travaille dans l'ombre des projecteurs aux côtés des plus grands. Ayant œuvré dans plus de 50 films, notamment dans des succès du box-office tels que Raisons d'État et La planète des singes , Russell est chargé de l'acquisition, de la conception et de la fabrication des objets qui finissent entre les mains des acteurs les plus connus d'Hollywood.

Dans la vidéo Walk of Flame (« Promenade de la flamme » et jeu de mots avec le Walk of Fame de Los Angeles), Russell Bobbitt emmène les cinéphiles dans les coulisses d'une grande maison d'accessoires de Los Angeles, qui rassemble plus d'un million d'accessoires en son sein. En parcourant l'espace, Russell présente différents objets servant l'intrigue de films, ses créations les plus célèbres et partage son avis sur la manière dont les briquets Zippo se sont humblement imposés comme l'accessoire indispensable avec plus de 2 000 apparitions sur le grand écran, https://www.imdb.com/list/ls053181649/videoplayer/vi3651975961

En revenant sur le rôle qu'il tient dans la création d'un film, Russell Bobbitt explique qu': « un accessoire est une façon de créer de la profondeur et d'étoffer un personnage. Rien n'est laissé au hasard - chaque élément placé sur le plateau doit permettre au public de mieux comprendre l'histoire. Mon rôle exige un sens aigu du détail - tout ce qu'un acteur touche dans un film a scrupuleusement été planifié.

« Quand les personnages ont besoin d'un accessoire fiable, l'un de mes éléments fétiches est le briquet-tempête qui, malgré sa taille, a un impact et une résonnance importante auprès du public.»

Russell Bobbitt a aidé la légendaire marque américaine à allumer la flamme du box-office, en faisant figurer ses briquets dans Charlie et ses drôles de dames (2000) et Hocus Pocus (1993). Qu'il soit utilisé dans un renversement de situation d'un film à suspense, pour provoquer l'étincelle qui va déclencher une explosion, pour éclairer un chemin plein d'embûches ou comme moyen d'échapper à une situation difficile, il est facile d'entendre résonner le fameux « Click » de Zippo dans quelques-uns des films les plus connus de Russell.

Cette vidéo s'inscrit dans une campagne plus large : « Walk of Flame », qui donne au fidèle briquet une chance en or d'être sous les feux des projecteurs. Afin de célébrer le rôle de Zippo dans le cinéma, la marque a lancé une gamme de briquets en hommage au septième art, inspirés de certains des modèles les plus célèbres qui sont apparus sur le grand écran.

