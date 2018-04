Plintron annonce des prix révolutionnaires pour les MNO, les MVNO et les fournisseurs d'IdO ; le cap des 100 millions d'activations cellulaires franchi sur sa plateforme de communication cloud en Europe

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494022/Plintron_Logo.jpg )

Plintron fournit une plateforme de communication cloud complète, de bout en bout, avec accès à la couverture du réseau mondial, dont le réseau central Telco, les sous-systèmes réseau, les systèmes d'assistance commerciale, les systèmes d'assistance opérationnelle, pour permettre les communications du grand public et des dispositifs sur les réseaux 2G/3G/4G/LTE. La société satisfait les exigences essentielles des MNO et des MVNO en termes de souplesse, de disponibilité et de tarifs, pour le grand public et les dispositifs. À l'heure actuelle, les PDG font face à des défis relatifs à leur stratégie d'investissement initial sur la capacité fixe, alors qu'ils ont besoin d'une option d'infrastructure évolutive conforme à la croissance du volume d'affaires et des revenus.

Sur le marché grand public, l'ARPU et le cycle de vie varient en fonction du segment cible. En outre, les modèles d'activation, de fidélisation et d'érosion du grand public conditionnent les exigences en termes de capacité. L'offre Plintron fournit une option souple et rapidement évolutive aux MNO, aux MVNO et aux entreprises, au tarif avantageux de 0,006 euro par consommateur actif et par jour.

Sur le marché des dispositifs, le secteur, les dispositifs et les cas d'utilisation conditionnent la capacité et les besoins du trafic sur le réseau télécom. Contrairement au marché grand public, les dispositifs ont une durée de vie longue, mais des ARPU plus faibles. Plintron propose un tarif agressif de 0,0006 euro par dispositif de l'IdO actif et par jour.

Plintron est un bailleur Platinum du MVNOs World Congress de Madrid, qui se tient du 23 au 26 avril 2018. La société a hâte de partager ses idées sur la façon dont sa plateforme et ses solutions de communication cloud peuvent compléter l'offre des MNO, des MVNO et des entreprises, et accroître leur compétitivité sur le marché. Écoutez les études de cas de Plintron et rencontrez des représentants de l'entreprise ayant contribué à la croissance des MNO, des MVNO et des entreprises dans plus de 25 pays, sur les six continents.

À propos de Plintron :

Créé en 2008, Plintron fournit sa plateforme de communication cloud et ses services de connectivité au grand public et aux dispositifs des MNO, des MVNO et des entreprises. La société est active dans plus de 25 pays, sur les six continents. Plintron, basé à Singapour, dispose de bureaux de vente à Londres, New Delhi, São Paulo et Seattle. Son Centre mondial de technologie et d'assistance 24h/24, 7j/7, disposant d'un effectif télécom de plus de 1 000 personnes, se trouve à Chennai (Inde) et gère les opérations à l'échelle mondiale.

Plintron exerce actuellement ses activités dans 18 pays d'Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Ukraine. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.plintron.com

