Plintron ganha Asian Telecom Awards pelo segundo ano consecutivo

SINGAPURA, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Plintron recebeu o prêmio Cloud Initiative of the Year – India no Asian Telecom Awards 2023 pelo segundo ano consecutivo. A Plintron também ganhou o Prêmio IoT Initiative of the year – India este ano. Os prêmios foram apresentados em uma cerimônia reluzente em Singapura na semana passada.

A Plintron recebeu o prêmio Cloud Initiative of the Year pela sua implementação IMS e VoLTE na Itália. O projeto foi concluído perfeitamente sem qualquer tempo de inatividade para os assinantes e é a primeira solução Multi-Host VoLTE em nuvem pública que oferece suporte aos MVNOs na plataforma da Plintron na Itália, que obtêm acesso a qualidade aprimorada com a possibilidade de fazer chamadas de voz enquanto navegam nos dados simultaneamente.

A Plintron oferece uma solução IMS completa implantada na nuvem pública e é uma solução personalizada que direciona o tráfego de entrada apenas de clientes registrados em VoLTE para a plataforma IMS. Isso evita a necessidade de rotear todas as chamadas recebidas por padrão para o IMS, independentemente do status do registro do cliente, e elimina os requisitos adicionais de capacidade de infraestrutura para lidar com todas as chamadas.

A Plintron também ganhou o prêmio IoT Initiative of the Year pelo desenvolvimento interno da IoT Connectivity Management Platform (CMP). É um único painel de controle para gerenciar a conectividade IoT SIM dos clientes, variando desde o gerenciamento do ciclo de vida até o faturamento e o provisionamento. Este CMP ajudará os clientes a acelerar a implementação, controlar custos, melhorar a experiência do cliente e gerar novos fluxos de receita de diferentes segmentos. Mais de 200.000 perfis de clientes foram integrados nos primeiros 6 meses. Isso foi implementado pela primeira vez na Índia e agora está sendo estendido para a América Latina e Europa.

Subhashree Radhakrishnan, Vice-Presidente e cofundador da Plintron, disse: "Receber o Asian Telecom Awards em 2 categorias é um reconhecimento do foco constante da Plintron na inovação e motivará a Plintron a continuar contribuindo para o crescimento da indústria de telecomunicações."

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicações digitais que permite que as marcas adquiram e engajem clientes. A empresa é a maior provedora de serviços MVNA e MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 31 países, abrangendo 6 continentes, apoiados por mais de 1.000 profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs/OMVs e mais de 165 milhões de assinantes móveis. A empresa ganhou vários prêmios globais do setor, incluindo "MVNE of the Year" no Congresso Mundial de MVNOs 2022.

