Plintron ganha o prêmio de Solução de Conectividade IoT do Ano

AMSTERDÃ, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Plintron foi premiada com o prêmio de Solução de Conectividade IoT do Ano na Premiação MVNOs 2023. Os prêmios foram apresentados na cerimônia de premiação MVNO durante o Congresso Mundial MVNO World de 2023 realizado em Amsterdã em6 de junho. Este prêmio reconhece um provedor de soluções que fez parceria com a MVNOs para oferecer uma solução de IoT empresarial.

A Plintron foi premiada pelo desenvolvimento interno de uma Plataforma Integrada de Gerenciamento de Conectividade IoT aprimorada (CMP). Ela foi desenvolvida com base no feedback existente do cliente, especialmente do setor automotivo, de logística, de manufatura e de outros setores verticais. Os clientes precisavam de um único painel de vidro/painel para visualizar implementações e gerenciar seu inventário de IoT, incluindo ativações, suspensão e capacidade de disparar APIs de aplicações existentes. A solução precisava ser compatível com a GSMA e requisitos regulatórios, ao mesmo tempo em que era agnóstica com os fatores de forma SIM ou tipos de redes.

Muitas marcas estavam interessadas em revender serviços usando um modelo MVNO de marca branca como uma plataforma integrada, isso vem pré-construído e não é um portal separado, mas está integrado a perfis de conectividade locais após a integração com o MNOs. Além de ter seus próprios gateways OSS, NSS, BSS OCS, API e permite que a Plintron personalize planos. Assim, permite que qualquer empresa de IoT se torne uma MVNO e ofereça uma abordagem mais segmentada. Esta é uma solução simples, inteligente e segura com facilidade de operação que auxilia os clientes em sua adoção mais rápida e controla os custos operacionais, melhora a experiência do cliente e gera novos fluxos de receita para vários domínios do setor.

O CMP foi um sucesso e 200.000 perfis ativos de clientes foram integrados apenas nos primeiros 6 meses somente na Índia e a principal MNOs queria usar a plataforma para oferecer serviços de IoT MVNO. O CMP está sendo implementado em todo o mundo.

Subhashree Radhakrishnan, vice-presidente e cofundador da Plintron, disse: "Receber o prêmio Solução de Conectividade IoT do Ano mostra a inovação e confiabilidade da Plintron no espaço de conectividade de IoT."

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicações digitais que permite que as marcas adquiram e engajem clientes. É a maior MVNA / MVNE completa de multi-países do mundo, com uma base de clientes em 6 continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 31 países, alcançando 6 continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs/OMVs e mais de 165 milhões de assinantes móveis. A Plintron ganhou muitos prêmios globais do setor.

