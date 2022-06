Plintron ganha prêmio de MVNE do ano de 2022 no Congresso mundial de MVNOs

BERLIM, 16 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Plintron ganhou o prêmio de MVNE do ano no MVNO Awards realizado durante o Congresso mundial de MVNOs de 2022, em Berlim. Este prêmio é concedido a uma MVNE/A que fez parceria com várias MVNOs e MNOs e promoveu parcerias e propostas comercialmente benéficas para todas as partes. Os critérios de avaliação do prêmio foram o custo da solução, a confiabilidade e o nível de inovação.

O cofundador e vice-presidente da Plintron, Subhashree Radhakrishnan, disse: "A Plintron tem o prazer de ganhar o prestigiado prêmio MVNE do ano de 2022 no Congresso mundial de MVNOs, e isso serve como reconhecimento ao nosso foco constante em inovação e à confiabilidade e qualidade de nossos serviços."

A Plintron lançou serviços em cinco países nos últimos dois trimestres e também tem planos de crescimento agressivos para os próximos meses. A Plintron oferece um modelo inovador de agregação de rede virtual móvel (MVNA) que, além de sua plataforma MVNE customizável, flexível e acessível, também oferece contrato de serviços de telefonia móvel por atacado e parcerias de roaming já prontas. A Plintron também oferece outras maneiras de agregar valor, como um portal de autoatendimento e um aplicativo do tipo "white label", e acesso a mais de mil parceiros terceirizados e várias formas de pagamento.

O foco da Plintron é capacitar as marcas para que ampliem sua oferta com serviços móveis, com o objetivo de adicionar um fluxo de receita extra, além de também aumentar a fidelidade e o engajamento dos clientes. A Plintron oferece um pacote completo e customizável de ponta a ponta, oferecido como telecomunicações como serviço (TaaS) e cuida de todos os aspectos regulatórios e de telecomunicações, enquanto que as marcas podem se concentrar em seu foco principal de vendas e marketing.

A Plintron tem como foco as ofertas para os segmentos de nicho e também suporta todos os modelos de mercado, incluindo um modelo agregador inovador.

Entre os segmentos de foco estão bancos, Fintechs, serviços de utilidade pública, IoT, ISP, operadoras de telefonia fixa, clubes esportivos, instituições educacionais, provedores de serviços turísticos, varejo, comunidades, grupos de afinidade e marcas de consumo.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa inovadora de SaaS que oferece soluções de MVNE, MVNA, CPaaS e IOT usando sua plataforma de comunicações em nuvem. Ela é a maior provedora de serviços MVNA e MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 30 países em seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs e conseguiu mais de 165 milhões de assinantes móveis.

