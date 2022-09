Plintron obtém licença de MVNO para o Chile e planeja lançamento

SANTIAGO, Chile, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Plintron, maior empresa de MVNA/MVNE do mundo planeja lançar seus serviços no Chile este ano, o que permitirá que as marcas chilenas ofereçam serviços móveis.

A Subsecretaria de Telecomunicações do Chile (Subtel), integrante do Ministério de Transporte e Telecomunicações, concedeu a licença de operadora móvel virtual (MVNO) à Plintron em abril de 2022. A empresa associou-se à operadora de rede líder, Telefónica Movistar Chile, para oferecer seus serviços inovadores de MVNA e permitir que as empresas chilenas se tornem MVNOs.

O vice-presidente e cofundador do Plintron Group, Subhashree Radhakrishnan, declarou: "A entrada da Plintron no mercado chileno catalisará o ecossistema MVNO chileno e permitirá que as marcas chilenas ampliem a sua atuação para os serviços móveis e ofereçam uma experiência holística ao cliente e gerem receitas adicionais."

As marcas serão habilitadas pela Plintron a se estenderem aos serviços móveis, o que aumentará o engajamento e a fidelidade dos clientes. As marcas precisam se concentrar apenas em vendas e marketing, enquanto que o restante do suporte será oferecido pela Plintron.

O mercado de MVNO chileno está avaliado atualmente em 0,03 bilhões de dólares e espera-se que chegue a 0,05 bilhões de dólares a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,2% por cento até 2027. Ela conta com mais de 0,4 milhão de assinantes de MVNOs, que deverá duplicar até 2027 a um CAGR de 14,1%. As MVNOs chilenas estão predominantemente focadas no segmento de consumo, que tem 75% da base MVNO, no entanto, estima-se que o segmento empresarial cresça a um CAGR substancial de 10,7% até 2027.

No Chile, a Plintron se concentrará nos segmentos de varejo, ISP, marcas de consumo e empresas. Estima-se que o segmento de varejo cresça a um CAGR de 10% e o segmento de revendedores a um CAGR de 10,3% até 2027. A Plintron, com suas ofertas de IoT, também se concentrará em IoT / M2M, o segmento de MVNO de crescimento mais rápido no Chile e estima-se que cresça a um CAGR de 12,2% até 2027.

A Plintron espera contribuir para o crescimento do robusto mercado chileno de MVNO e móvel.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicação digital que permite às marcas adquirir e engajar clientes. Ela é a maior provedora de serviços MVNA e MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 30 países em seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs e tem mais de 165 milhões de assinantes móveis A empresa ganhou vários prêmios globais do setor, incluindo "MVNE of the Year" no Congresso Mundial de MVNOs 2022.

