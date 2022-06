Plintron obtém sucesso em arbitragem contra a Surf Telecom

SÃO PAULO, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Plintron Holdings PTE Ltd. e a Plintron Mobility Solutions Private Ltd. (juntos, a Plintron) obtiveram com sucesso um parecer favorável em uma arbitragem iniciada pela Surf Telecom S.A. F/K/a EUTV Consultoria e Intermediacao de Negocios S.A. (Surf Telecom), sob as regras de arbitragem comercial da Associação Americana de Arbitragem.

O árbitro único rejeitou todas as reivindicações trazidas pela Surf Telecom decorrentes de um Contrato Principal de Serviços firmado com a Plintron em 2017. O árbitro constatou que a Surf Telecom violou o Contrato Principal de Serviços das partes e determinou o pagamento de uma indenização pelos danos causados pelas violações da Surf Telecom.

Histórico:

A arbitragem surgiu em função do Contrato Principal de Serviços firmado entre a Surf Telecom e a Plintron em 2017. A Surf Telecom reivindicou na arbitragem, bem como em uma série de declarações públicas, que a Plintron violou o Contrato Principal de Serviços ao deixar de oferecer à Surf Telecom determinados serviços, resultando em danos a seus clientes e à sua reputação. A Plintron apresentou reconvenção pela falta de pagamento da Surf Telecom pelos serviços prestados, bem como pela rescisão indevida do Contrato Principal de Serviços.

O parecer:

No parecer emitido em 31 de maio de 2022, o árbitro rejeitou todas as reivindicações trazidas pela Surf Telecom. O árbitro determinou que a Surf Telecom estava violando o Contrato Principal de Serviços. O árbitro determinou que a Surf Telecom pagasse todas as faturas pendentes, bem como juros e indenizações aplicáveis à violação do Contrato Principal de Serviços pela Surf Telecom.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa inovadora de SaaS que oferece soluções MVNE, MVNA, CPaaS e IOT usando sua plataforma de comunicações em nuvem. O Plintron Group é o maior provedor integral de MVNA e MVNE presente em vários países do mundo com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 30 países de seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs e conseguiu mais de 165 milhões de assinantes móveis.

