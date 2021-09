Plonger dans le numérique à partir de la pratique, Huawei propose 11 solutions basées sur des scénarios

M. Peng Zhongyang, membre du conseil d'administration de Huawei et président du Enterprise Business Group, a déclaré : « Huawei continuera de se plonger dans le numérique – en se concentrant sur les scénarios, les modèles et les partenaires – pour aider les clients à réussir leur transformation numérique. Nous intégrons les TIC à des scénarios et des processus réels, et développons un nouveau modèle de consultance, d'intégration et de support opérationnel. Notre objectif est de comprendre pleinement les besoins et la vision de nos clients, puis de les transformer en réalité. Nous encourageons les partenaires à passer du statut de canaux à celui de partenaires de compétences, en s'efforçant de construire un système de partenaires qui se développe, innove et gagne avec Huawei. »

Plonger dans le numérique – mettre l'accent sur les scénarios, les modèles et les partenaires

Plonger dans le monde numérique est un processus itératif. Avec la transformation numérique qui est devenue un consensus dans le secteur, l'accent est désormais mis non plus sur l'opportunité ou non de passer au numérique, mais sur la manière de le faire. Afin d'aider les entreprises clientes à innover leurs modèles, à améliorer la qualité et l'efficacité, à améliorer l'expérience et à renforcer la résilience, Huawei a mis en évidence trois principaux domaines d'intervention pour plonger dans le numérique.

Scénario de numérisation : Huawei estime que la clé d'une intégration plus poussée des TIC et des processus commerciaux réside dans les trois aspects suivants : du système auxiliaire au système central/de production, du cockpit de direction aux détails des scénarios d'exploitation, et de la numérisation d'un seul domaine à la numérisation complète de tous les scénarios. Huawei a continuellement accumulé de l'expérience avec différents scénarios, approfondissant ses connaissances dans chaque scénario, et elle est donc en mesure de répondre aux principaux problèmes commerciaux de l'industrie.

Depuis 2016, Huawei promeut une stratégie globale de transformation numérique, en injectant la numérisation dans Huawei lui-même. Tao Jingwen, membre du conseil d'administration et DPI de Huawei, a déclaré : « Pour réaliser la transformation numérique, les entreprises doivent développer une plate-forme numérique comme base et se concentrer sur la restructuration des activités dans le but de soutenir le succès de leur activité principale. Huawei a construit Horiz, une plateforme d'habilitation numérique, sur la base de sa propre expérience de transformation. Cette plateforme publique aidera les entreprises de divers secteurs à se numériser et à forger une compétitivité mondiale. »

Transformation du modèle : Huawei adopte un nouveau modèle de conseil, d'intégration et d'assistance opérationnelle pour aider les clients à réussir leur transformation numérique. Au cours des cinq prochaines années, Huawei prévoit de lancer plus de 300 solutions de service personnalisées, d'établir plus de 200 normes de service et de développer plus de 800 partenaires de solutions de service.

Fondée en 2019, la China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina) travaille avec Huawei sur son parcours de transformation numérique depuis sa création et s'efforce d'exceller par la numérisation. Liu Zhongyun, vice-directeur général de PipeChina, a déclaré : « La transformation numérique est un processus complexe, systématique et à long terme. Les plateformes et les données numériques sont la clé de la numérisation de PipeChina, mais aussi le fondement de la plongée dans le numérique. PipeChina continuera à travailler avec Huawei sur la transformation numérique afin d'obtenir un succès basé sur des ressources partagées, une architecture standardisée, des données convergentes, des capacités en tant que service et des applications sur mesure. »

Développement d'un système de partenariat : Huawei mettra à niveau de manière exhaustive le système de partenariat afin de garantir un succès partagé et son fonctionnement continu en tant que base solide pour le développement de partenaires compétents.

Digital China Group est l'un des partenaires stratégiques de Huawei dans le monde. Guo Wei, Président de Digital China, a partagé les expériences et les résultats de sa collaboration avec Huawei dans la transformation numérique : « Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la mission de Digital China est de construire un "MetaVerse" natif du cloud en utilisant de nouvelles infrastructures, technologies cloud et réseaux. Cela définira un nouvel avenir pour la société. Digital China envisage de collaborer avec Huawei et d'autres partenaires de l'écosystème pour plonger dans le numérique, permettre la transformation numérique des industries, innover ensemble et réussir dans le futur. »

11 solutions basées sur des scénarios pour plonger dans le numérique

Lors de l'événement, Huawei a publié 11 solutions innovantes basées sur des scénarios couvrant cinq secteurs d'activité - services publics, énergie, finance, transport et fabrication - dans le cadre d'une exploration des innovations en matière de transformation numérique.

Dans le secteur public, les trois solutions clés de City Intelligent Twins ont été dévoilées, à savoir la gouvernance urbaine unifiée en un seul réseau, le service d'exploitation assistée et la sécurité à confiance zéro. Elle aide en permanence les gouvernements à transformer leurs processus administratifs, permettant ainsi la construction d'un nouveau type de ville intelligente, plus confortable, innovante, humaniste, résiliente et verte.

Dans le secteur de l'énergie, la solution Intelligent Power Plant et la solution Smart Gas Station aident les participants de l'industrie de l'énergie à réaliser un développement de haute qualité et à construire un système énergétique intelligent vert, sobre en carbone, sûr et efficace.

Dans le secteur financier, le paiement mobile et la solution Digital CORE contribueront à transformer les institutions financières en de meilleures entreprises numériques basées sur l'écosystème. Il contribuera à bâtir un secteur financier entièrement connecté, intelligent et axé sur les écosystèmes.

Dans le secteur des transports, les solutions Smart Airport, Smart ATC et Comprehensive Transportation modernisées continueront de faciliter les déplacements et la logistique, contribuant ainsi au succès des clients dans la transformation numérique.

Enfin, dans la fabrication, la solution Intelligent Automaker vise à améliorer l'efficacité et les expériences tout en facilitant les innovations.

Grâce à ses capacités TIC avancées et à ses années d'expérience dans le secteur, Huawei a longtemps travaillé avec des partenaires et des clients du monde entier à diverses étapes de l'évolution numérique pour soutenir pleinement leur transformation numérique. Comme toujours, Huawei aidera ses clients à développer leur valeur unique, rendant ainsi le fort plus fort.

Huawei organise HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez dans le numérique. Nous allons plonger en profondeur dans l'application pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs d'activité, et voir comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, au final, plus résilientes alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634399/Mr_Peng_Zhongyang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634402/Tao_Jingwen_Huawei_s_Board_Member_CIO.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei