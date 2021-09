Zgłębiając technologie cyfrowe z praktycznego punktu widzenia, Huawei przedstawia 11 rozwiązań opartych na scenariuszach

Peng Zhongyang, członek zarządu Huawei, prezes Enterprise Business Group, oświadczył: „Huawei będzie kontynuowała proces pogłębiania tematyki cyfrowej, koncentrując się na scenariuszach, modelach i partnerach, aby umożliwić klientom odniesienie sukcesu w ich drodze do transformacji cyfrowej. Integrujemy technologie ICT z realnymi scenariuszami i procesami oraz tworzymy nowy model doradztwa, integracji i wsparcia operacyjnego. Dążymy do pełnego zrozumienia potrzeb i wizji naszych klientów, a następnie przekształcamy je w rzeczywistość. Zachęcamy partnerów do przejścia od funkcjonowania, jako kanały do statusu partnerów kompetencyjnych, dążąc do zbudowania systemu partnerskiego, który rozwija się, wprowadza innowacje i odnosi sukcesy razem z Huawei".

Zanurzenie w technologii cyfrowej - koncentracja na scenariuszach, modelach i partnerach

Zanurzenie się w świecie technologii cyfrowych jest procesem iteracyjnym. Ponieważ transformacja cyfrowa stała się obowiązującym w branży konsensusem, punkt ciężkości przesunął się z zagadnienia, czy w ogóle przejść na technologię cyfrową, w kierunku tego, jak to zrobić. Aby wspomóc klientów korporacyjnych we wprowadzaniu innowacyjnych modeli, podnoszeniu jakości i wydajności, zwiększaniu doświadczenia i wzmacnianiu odporności, Huawei wskazuje na trzy główne obszary, na których należy się skupić, aby zagłębić się w technologię cyfrową.

Scenariusz cyfryzacji: Huawei uważa, że klucz do dalszej integracji ICT i procesów biznesowych leży w następujących trzech aspektach: od systemu pomocniczego do systemu podstawowego/produkcyjnego, z poziomu zarządczego do szczegółów scenariuszy operacyjnych oraz od cyfryzacji pojedynczej domeny do kompleksowej cyfryzacji wszystkich scenariuszy. Huawei nieustannie gromadzi doświadczenia w różnych scenariuszach, pogłębiając swoją wiedzę w każdym z nich, dzięki czemu jest w stanie rozwiązywać kluczowe problemy biznesowe branży.

Od 2016 roku Huawei promuje wszechstronną strategię transformacji cyfrowej, wprowadzając cyfryzację do samego Huawei. Tao Jingwen, członek zarządu Huawei i dyrektor ds. informatyki, powiedział: „Aby osiągnąć cyfrową transformację, przedsiębiorstwa muszą rozwijać cyfrową platformę jako fundament i skupić się na restrukturyzacji biznesu, mając na celu wspieranie sukcesu ich głównego obszaru działalności. Huawei, opierając się na własnych doświadczeniach transformacyjnych, zbudowała Horiz, platformę cyfrowego rozwoju. Ta otwarta platforma pomoże przedsiębiorstwom z różnych branż dokonać cyfryzacji i wypracować międzynarodową konkurencyjność".

Transformacja modelu: Huawei wprowadza nowy model doradztwa, integracji i wsparcia operacyjnego, który ma pomóc klientom w osiągnięciu sukcesu w cyfrowych przekształceniach. W ciągu najbliższych pięciu lat Huawei planuje wprowadzić na rynek ponad 300 rozwiązań usługowych dostosowanych do potrzeb klientów, ustanowić ponad 200 standardów usługowych i pozyskać ponad 800 partnerów.

Założona w 2019 roku China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina) od samego początku współpracuje z Huawei w swojej podróży po cyfrowej transformacji i dąży do doskonałości poprzez digitalizację. Liu Zhongyun, wicedyrektor generalny PipeChina, powiedział: „Transformacja cyfrowa jest złożonym, systematycznym i długoterminowym procesem. Platformy cyfrowe i dane są kluczem do takiej modernizacji PipeChina, a także podstawą do zgłębiania technologii cyfrowych. PipeChina będzie kontynuować współpracę z Huawei w zakresie przekształceń cyfrowych, aby osiągnąć sukces w oparciu o wspólne zasoby, ustandaryzowaną architekturę, konwergentne dane, możliwości jako usługi i aplikacje, dostosowane do potrzeb".

Rozwój systemu partnerskiego: Huawei będzie kompleksowo modernizować system partnerski, aby zapewnić wspólny sukces i jego dalsze funkcjonowanie jako solidnej podstawy do rozwoju kompetentnych partnerów.

Digital China Group jest jednym z partnerów strategicznych Huawei na świecie. Guo Wei, prezes i przewodniczący Digital China, podzielił się doświadczeniami i rezultatami współpracy z Huawei w zakresie cyfrowej transformacji: „W dzisiejszym cyfrowym świecie misją Digital China jest zbudowanie chmurowego >>MetaVerse<< z wykorzystaniem nowej infrastruktury, technologii chmurowych oraz sieci. Pozwoli to określić nową przyszłość dla społeczeństwa. Digital China pragnie współpracować z Huawei i innymi partnerami ekosystemu, aby wspólnie zanurzyć się w technologii cyfrowej, umożliwić cyfrową transformację przemysłu, wspólnie wprowadzać innowacje i odnieść sukces w przyszłości".

11 opartych na scenariuszach rozwiązań pozwalających zanurzyć się w cyfrowym świecie

Podczas konferencji Huawei zaprezentowała 11 innowacyjnych rozwiązań opartych na scenariuszach, obejmujących pięć branż - usługi publiczne, energetykę, finanse, transport i produkcję - w ramach eksploracji innowacji związanych z cyfrową transformacją.

W sektorze publicznym wprowadzono trzy kluczowe rozwiązania z zakresu inteligentnych miast - Intelligent Twins, a mianowicie jednolite zarządzanie miastem w jednej sieci, wspomagana obsługa operacyjna oraz bezpieczeństwo w ramach architektury „zero trust ". Rozwiązanie to nieustannie wspomaga rządy w przekształcaniu ich procesów administracyjnych, umożliwiając budowę nowego typu inteligentnego miasta, które jest wygodniejsze, bardziej innowacyjne, humanistyczne, elastyczne i ekologiczne.

W sektorze energetycznym rozwiązania: inteligentna elektrownia i inteligentna stacja gazowa pomagają uczestnikom branży energetycznej osiągnąć najwyższej jakości rozwój i zbudować ekologiczny, niskoemisyjny, bezpieczny i wydajny zeroemisyjny inteligentny system energetyczny.

W sektorze finansowym rozwiązania: mobilne płatności i cyfrowy CORE pomogą przekształcić instytucje finansowe w lepsze, oparte na ekosystemie przedsiębiorstwa cyfrowe. Przyczyni się do zbudowania w pełni połączonego, inteligentnego i opartego na ekosystemie sektora finansowego.

W sektorze transportu zmodernizowane rozwiązania inteligentnego lotniska, inteligentnego systemu kontroli ruchu oraz kompleksowego transportu będą nadal umożliwiać wygodne podróżowanie i sprawną logistykę, wspierając sukces klientów w cyfrowej transformacji.

Wreszcie w sektorze produkcyjnym rozwiązanie: inteligentny producent samochodów ma na celu poprawę wydajności i doświadczeń, ułatwiając jednocześnie wprowadzanie innowacji.

Wykorzystując zaawansowane możliwości ICT oraz wieloletnie doświadczenie w branży, Huawei od dawna współpracuje z partnerami i klientami na całym świecie na różnych etapach cyfrowej ewolucji, aby w pełni wspierać ich nowoczesną przemianę. Jak zawsze, Huawei będzie pomagać klientom w rozwoju ich unikalnych wartości, czyniąc silnych jeszcze potężniejszymi.

Huawei jest gospodarzem konferencji internetowej HUAWEI CONNECT 2021, która odbędzie się w dniach 23 września - 31 października. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest zanurzenie się w technologii cyfrowej. Przeanalizujemy praktyczne zastosowanie technologii takich jak chmura, sztuczna inteligencja i 5G we wszystkich gałęziach przemysłu oraz zastanowimy się, w jaki sposób mogą one sprawić, że organizacje, niezależnie od ich kształtu i wielkości, staną się bardziej wydajne, wszechstronne i ostatecznie bardziej odporne w rzeczywistości ożywienia gospodarczego.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem lub odwiedzając stronę https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

