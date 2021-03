Plug and Play kündigt 98 Startups für ihre Frühjahrs-Chargen 2021 an

SUNNYVALE, Kalifornien, 5. März 2021 /PRNewswire/ -- Plug and Play hat 98 Startups in seine Frühjahrs-Chargen 2021 aufgenommen. Startups sind für eines der folgenden Programme ausgewählt worden, die bis Mai laufen: Marke & Handel, Nahrungsmittel & Getränke, Medien & Werbung, Neue Materialien & Verpackungen, Zulieferkette oder Nachhaltigkeit. 45 % der Startups sind außerhalb der USA ansässig und repräsentieren eine Vielzahl von Ländern, darunter Argentinien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Singapur, Spanien, Großbritannien und mehr. Die vollständige Liste der Startups kann auf der Website von Plug and Play eingesehen werden: http://bit.ly/pnpspring2021

„Ich freue mich, die erste Gruppe von Startups in diesem Jahr auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. „Da unsere Programme auch in diesem Jahr wieder virtuell ablaufen, haben Startups einen besseren Zugang zu unseren Partnern ohne geografische Beschränkungen."

Das Netzwerk von Plug and Play besteht aus über 30.000 Startups, 500 branchenführenden Unternehmenspartnern und Hunderten von Risikokapitalfirmen und Investoren. In den nächsten drei Monaten haben die ausgewählten Startups die Möglichkeit, sich virtuell mit diesem Ökosystem in privaten Dealflow-Sitzungen, Networking-Events, Mentoren-Sitzungen, Fokus-Wochen und mehr zu treffen, um ihre Chance auf exklusive Pilotprojekte, POCs, neue Kunden und Investitionen zu erhöhen. Für die Teilnahme von Startups ist kein Eigenkapital erforderlich.

Die Graduierung für diese Startups beginnt Mitte Mai auf dem Plug and Play Spring Summit 2021, der virtuell stattfindet. Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Teilnahme reservieren möchten.

Plug and Play hat auch seinen 2020 Company Performance Report veröffentlicht. Um ihre neuen Programme, Standorte, Investitionen und mehr zu sehen, lesen Sie den vollständigen Bericht: https://www.plugandplaytechcenter.com/2020-report/

Informationen zu Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Mit Hauptsitz im Silicon Valley haben wir Accelerator-Programme, Corporate Innovation Services und einen eigenen VC aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor voranzutreiben. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben sich unsere Programme weltweit ausgeweitet und sind heute an mehr als 30 Standorten präsent. Sie geben Startups die notwendigen Ressourcen, um im Silicon Valley und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Mit über 30.000 Startups und 500 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir das ultimative Startup-Ökosystem in vielen Branchen geschaffen. Die Unternehmen in unserer Community haben mehr als 9 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club und PayPal. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.plugandplaytechcenter.com/

