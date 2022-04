Plug and Play presenta empresas emergentes en sus lotes de junio de 2022

Plug and Play de Silicon Valley presenta empresas emergentes de nueve industrias en sus lotes de junio de 2022

SUNNYVALE, California, 1 de abril, 2022 /PRNewswire/ -- Plug and Play ha aceptado nuevas empresas para su próximo conjunto de programas de Silicon Valley, aceptando nuevas empresas de nueve industrias, incluidas Energía, Tecnología empresarial, Fintech, Salud, Insurtech, IoT , Movilidad, Bienes raíces y construcción y Viajes. Se puede encontrar una lista completa de las empresas emergentes seleccionadas en el sitio web de Plug and Play: https://bit.ly/SiliconValleyJune2022

Estos programas se extenderán hasta junio. Las empresas emergentes estarán completamente inmersas en la red global de Plug and Play de más de 40.000 emergentes, 500 socios corporativos líderes en la industria y cientos de firmas e inversores de capital de riesgo.

"En los últimos años, hemos tenido muchas historias de éxito surgidas de nuestros programas", dijo Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Espero dar la bienvenida a estas nuevas empresas creativas y únicas a nuestros programas, ya que surgirán con un acceso sin precedentes a nuestros socios y han creado algunas de las mayores innovaciones de nuestro tiempo".

Las nuevas empresas participarán en eventos de redes, sesiones de mentores, flujos de negocios y más durante los próximos tres meses. Tendrán la oportunidad de evaluar el potencial de pilotos, POC, inversiones y otras colaboraciones con la extensa red de Plug and Play.

El año pasado, Plug and Play invirtió en 210 empresas y aceleró más de 2.500 empresas. Para ver los nuevos programas, ubicaciones, inversiones y más de Plug and Play, lea el Informe completo de rendimiento de la empresa de 2021.

La graduación para todos los lotes de inicio de Silicon Valley de Plug and Play comenzará en la Cumbre de junio de 2022 de Plug and Play solo por invitación, del 14 al 16 de junio. Póngase en contacto con su representante de Plug and Play para obtener más información.

Acerca de Plug and Play

Plug and Play es la plataforma de innovación líder que conecta nuevas empresas, corporaciones, empresas de capital de riesgo, universidades y agencias gubernamentales. Con sede en Silicon Valley, estamos presentes en más de 35 ubicaciones en los cinco continentes. Ofrecemos programas de innovación corporativa y ayudamos a nuestros socios corporativos en cada etapa de su viaje de innovación, desde la educación hasta la ejecución. También organizamos programas de aceleración de emergentes y hemos creado un VC interno para impulsar la innovación en múltiples industrias. Hemos invertido en cientos de empresas exitosas, incluidas Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal y Rappi. Para obtener más información, visite www.pnptc.com .

