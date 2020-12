Plume lanza el HomePass en Bélgica como oferta directa al cliente

Esta no es la primera introducción de HomePass a Bélgica. VOO, un proveedor líder de servicios por cable de banda ancha, previamente lanzó el servicio HomePass bajo la marca VOO WiFi Plus en noviembre de 2019. Para gestionar mejor la creciente demanda para el servicio, VOO dirigirá ahora a sus clientes para suscribirse directamente a HomePass by Plume. Los suscriptores de VOO que quieran registrarse recibirán una tarifa especial de 79 euros en SuperPods adicionales. Los clientes actuales de VOO WiFi Plus seguirán disfrutando del servicio HomePass a su cuota de suscripción actual, y ahora tienen la capacidad de expandir sus redes home con SuperPods adicionales.