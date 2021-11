Plus de 1,5 millions de téléphones mobiles classés esthétiquement pour la revente par les robots SMART Grade™ de FutureDial

Des opérateurs de téléphonie mobile, des fournisseurs logistiques tiers (3PL) et des sociétés de recyclage d'appareils mobiles ont utilisé les robots SMART Grade™ de FutureDial pour scanner et classer l'état esthétique de plus de 1,5 million de smartphones Android et d'iPhones en vue de leur redéploiement sur les marchés secondaires

SUNNYVALE, Californie, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- FutureDial, le principal fournisseur de logiciels d'automatisation et de robotique pour la chaîne logistique des appareils mobiles du monde entier, a annoncé aujourd'hui que ses clients avaient utilisé ses robots SMART Grade™ pour scanner, classer esthétiquement et évaluer plus de 1,5 million de smartphones d'Android et d'iPhones d'Apple. Des opérateurs de téléphonie mobile de niveau 1, des fournisseurs logistiques tiers (3PL), des sociétés de reprise/rachat et des sociétés de reconditionnement de téléphones mobiles dans le monde entier utilisent les robots SMART Grade™ de FutureDial pour classer avec précision les appareils mobiles destinés à la revente. Les prévisions estiment que ce seuil atteindra 2 millions d'appareils classés par les robots SMART Grade™ d'ici la fin de l'année.

La robotique assure un classement efficace, reproductible et précis des appareils mobiles destiné à la revente

Chaque année, des smartphones Android et des iPhones d'occasion sont traités via des programmes d'échange et de rachat dans le cadre de l'industrie de la logistique inverse et de la chaîne logistique des appareils mobiles. Le secteur du reconditionnement s'automatise de plus en plus grâce à des solutions robotiques et logicielles qui permettent de certifier l'état et la fonctionnalité des appareils afin de déterminer leur valeur de revente sur les marchés secondaires. Des robots tels que le modèle SMART Grade™ de FutureDial assument une plus grande partie de la charge d'inspection et de classement précis des nombreux téléphones qui passent par les centres de traitement du monde entier. « Nos robots SMART Grade ont été mis à l'épreuve dans des environnements à fort volume chez les principaux transporteurs et autres clients logistiques, et nous célébrons maintenant cette étape importante d'avoir dépassé les 1,5 million d'appareils classés par notre solution », note Frank Harbist, président et PDG de FutureDial. « Nous sommes fiers que les clients fassent confiance à notre robot SMART Grade pour profiter d'un classement cohérent et reproductible sur de nombreuses marques et modèles de téléphones différents, offrant un niveau de précision pour les valeurs de revente qui fait la différence sur leurs résultats. »

« Perdre de l'argent à cause d'un mauvais classement des téléphones devient de l'histoire ancienne avec SMART Grade™ »

Les coûts cachés au niveau de la qualité peuvent avoir un impact sur la valeur de revente des téléphones sur le marché secondaire, et les entreprises de reconditionnement manuel perdent souvent involontairement de l'argent en raison d'inexactitudes dans le classement esthétique ou d'un mauvais diagnostic de l'état fonctionnel. Steve Manning, directeur de la stratégie chez FutureDial, souligne cet aspect souvent négligé du coût de la qualité, et comment les robots tels que le modèle SMART Grade aide les entreprises à optimiser leurs profits : On oublie souvent combien d'argent les entreprises perdent en vendant des marchandises mal évaluées. En éliminant la subjectivité et les erreurs humaines du processus d'évaluation, les entreprises de reconditionnement et de revente peuvent optimiser leurs opérations commerciales grâce à un classement et une tarification plus précis. Les produits surévalués et sous-évalués nuisent aux vendeurs d'appareils mobiles, car les téléphones sous-évalués sont vendus à des prix sous-optimaux, et les téléphones surévalués sont généralement retournés, ce qui augmente les coûts de traitement. »

Le seuil de 1,5 million de téléphones mobiles évalués confirme cette tendance du marché vers l'automatisation et la position de leader de FutureDial qui offre à ses clients des solutions d'automatisation qui apportent une réelle valeur ajoutée à leurs entreprises.

À propos de FutureDial

Fondé en 1999, FutureDial est le principal fournisseur de logiciels d'automatisation et de solutions de robotique pour le traitement des appareils mobiles Android et iOS d'occasion destinés à la revente. La plate-forme de solutions de robotique et logicielles SMART Processing Platform™ de FutureDial, automatisée, certifiée ADISA et facile d'utilisation réduit le nombre d'interventions de l'opérateur dans les centres de traitement, ce qui permet aux sociétés de rachat d'appareils mobiles, aux prestataires de services logistiques tiers (3PL), aux opérateurs de téléphonie mobile et aux autres sociétés de services opérant dans la chaîne logistique des appareils mobiles de gagner du temps et de l'argent. Veuillez consulter le site Web http://www.futuredial.com ou envoyer un courriel à [email protected].

Contact pour les médias : Bruce Brunger, directeur des communications de marketing, FutureDial, Incorporated

Tél. : (408) 245-8880 Ext 206, Courriel : [email protected]

Related Links

http://www.futuredial.com



SOURCE FutureDial Incorporated