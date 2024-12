Plus de 12 milliards de dollars promis pour la restauration des terres et la résistance à la sécheresse dans le cadre des négociations sur le financement des terres lors de la COP16

RIYADH, Arabie Saoudite, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le financement mondial de la résilience à la sécheresse, de la restauration des terres et de la lutte contre la dégradation des terres a reçu un coup de pouce majeur le deuxième jour de la seizième Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP16), avec plus de 12 milliards de dollars promis à ces causes interdépendantes depuis le début de la COP16 à Riyad.

Le groupe de coordination arabe est devenu la dernière institution à promettre un soutien financier important, avec 10 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse. Ce financement supplémentaire fait suite au lancement du Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, qui a eu lieu le premier jour de la COP16 à Riyad. Le Fonds OPEP et la Banque islamique de développement se sont engagés à verser chacun un milliard de dollars au Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, en plus des 150 millions de dollars fournis par l'Arabie saoudite pour rendre l'initiative opérationnelle. Ce soutien supplémentaire a eu lieu lors du dialogue ministériel sur les finances, qui fait partie du segment de haut niveau de la COP16 à Riyad, et qui vise à débloquer des fonds internationaux provenant des secteurs privé et public.

"Avec plus de 12 milliards de dollars promis pour des initiatives majeures de restauration des terres et de résilience à la sécheresse au cours des deux premiers jours seulement, la COP16 à Riyadh s'avère déjà un moment historique dans la lutte contre la sécheresse", a déclaré le Dr Osama Faqeeha, ministre adjoint de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de l'UNCCD. "J'espère que ce n'est qu'un début et qu'au cours des jours et des semaines à venir, nous verrons d'autres contributions de partenaires internationaux des secteurs privé et public, qui amplifieront encore l'impact des initiatives vitales de résilience à la sécheresse et de restauration des terres", a ajouté M. Faqeeha.

"Comme le montre le dernier rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, il existe un besoin urgent de financement international supplémentaire. La réorientation d'une plus grande partie de l'aide étrangère, telle que les fonds d'aide publique au développement, vers la lutte contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification serait un mécanisme financier que la communauté internationale pourrait débloquer assez rapidement pour apporter un soutien indispensable aux pays les plus touchés", a ajouté M. Faqeeha.

S'adressant aux participants lors du dialogue ministériel sur la finance, le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Dr. Muhammad Al Jasser, s'exprimant au nom du Groupe de coordination arabe, a déclaré : "Reconnaissant le rôle essentiel du financement dans l'avancement de ces efforts, nous nous engageons à allouer jusqu'à 10 milliards de dollars en approbations de financement d'ici 2030. Ces fonds serviront à financer des projets de restauration des terres, de prévention de la désertification et de développement positif pour la nature, conformément aux objectifs du partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse".

Parallèlement, le deuxième jour de la COP16 à Riyad, l'UNCCD a publié son rapport d'évaluation des besoins financiers, détaillant les derniers besoins de financement pour lutter contre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification. Les résultats ont révélé un déficit de financement important pour les efforts de restauration des terres au niveau international. Sur la base des objectifs de la CCD, les investissements annuels nécessaires pour la période 2025-2030 sont estimés à 355 milliards de dollars. Toutefois, les investissements prévus pour la même période ne s'élèvent qu'à 77 milliards de dollars par an, ce qui laisse 278 milliards de dollars à mobiliser pour atteindre les objectifs de la CNULD.

Le rapport décrit également le manque d'investissement dans la restauration des terres et la résistance à la sécheresse de la part du secteur privé, qui ne contribuerait qu'à hauteur de 6 % au financement mondial. Pourtant, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification prévoit que la restauration de plus d'un milliard d'hectares de terres pourrait générer jusqu'à 1,8 billion de dollars par an.

À propos de la COP16 de Riyad :

La conférence UNCCD COP16 se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Pour plus d'informations sur la COP16 de l'UNCCD, ou pour faire part de votre intérêt à participer à la zone verte, veuillez consulter le site UNCCDCOP16.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5060413/UNCCD_COP16__Logo.jpg