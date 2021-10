Plus de 2 000 projets dans sept zones de compétition à travers le monde

Faisant partie de la série d'événements du salon mondial de l'innovation et de l'entrepreneuriat 2021 de Chengdu, le concours mondial d'innovation et d'entreprenariat Golden Panda de cette année se concentre sur le thème du « rôle moteur de l'innovation dans l'industrie de la haute technologie ». Le concours attirera un panel d'équipes et d'entreprises exceptionnelles venant du monde entier qui peuvent non seulement améliorer les industries, mais également s'attaquer aux technologies de base. Il aidera également d'excellentes équipes et des entreprises scientifiques et technologiques innovantes à s'installer dans la zone de haute technologie.