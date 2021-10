Über 2.000 Projekte an sieben Wettbewerbsstandorten auf der ganzen Welt

Als eine der Veranstaltungsreihen der Chengdu Global Innovation and Entrepreneurship Fair 2021 konzentriert sich der Golden Panda Innovation and Entrepreneurship Global Competition in diesem Jahr auf das Thema „Innovation in der High-Tech-Branche vorantreiben". An dem Wettbewerb nimmt eine Gruppe herausragender Teams und Unternehmen aus aller Welt teil, die nicht nur zu Verbesserungen in der Branche beitragen, sondern auch im Bereich der Kerntechnologien tätig sind. Zudem soll er exzellente Teams und innovative Sci-Tech-Unternehmen dabei unterstützen, sich in der Hi-tech-Zone niederzulassen.