Plus de 350 entreprises renforcent leur niveau d'efficience et de conformité grâce aux solutions de formation de Veeva

BARCELONE, Espagne, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui que plus de 350 entreprises utilisent les solutions de formation Veeva pour moderniser leurs processus de qualification des employés. Un nombre croissant de sociétés biopharmaceutiques adoptent une gestion de l'apprentissage de bout en bout en matière de formation avancée et de conformité des effectifs.

« Veeva nous aide à rationaliser la formation aux bonnes pratiques afin d'accélérer la qualification et l'intégration des employés au fur et à mesure que nous nous développons », déclare Debra Sawyer, vice-présidente, assurance qualité, PepGen. « Le déploiement des solutions Veeva Vault Training et Veeva LearnGxP a renforcé notre efficience et a favorisé un environnement de formation plus attractif, soutenant ainsi notre engagement en faveur de l'excellence et de la conformité ».

Avec Veeva Vault QualityDocs, Veeva Vault Training et Veeva LearnGxP, les entreprises consolident leurs programmes de formation aux bonnes pratiques afin d'éviter les baisses de qualité, les erreurs liées à un poste, et les échecs d'audit. Le recours à une solution éprouvée et exhaustive pour la formation aux bonnes pratiques, la gestion des contenus et les cours d'e-learning agréés permet aux entreprises d'élaborer des programmes de formation à fort impact qui optimisent la performance au travail et assurent la préparation aux audits.

« Grâce à Veeva Vault Training et Veeva LearnGxP, nous sommes en mesure de développer des programmes de formation de bout en bout, de les proposer aux employés et de suivre leur progression en un point unique », déclare Grace DaFonseca, responsable des opérations de qualité, Cerevel. « Notre partenariat avec un fournisseur de technologies qui dispose d'une expertise approfondie des sciences de la vie nous aide à relever des défis complexes en termes de formation aux bonnes pratiques, renforçant ainsi notre niveau de conformité et d'efficience. »

« Veeva répond aux attentes de tout un secteur en aidant les entreprises à former leurs employés de manière plus efficace, tout en accroissant la visibilité et la conformité », souligne Kent Malmros, vice-président, stratégie de formation, Veeva. « Nous offrons à nos clients une solution complète pour optimiser la formation dans les sciences du vivant et rationaliser le perfectionnement des employés ».

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de formation de Veeva, rendez-vous sur veeva.com/eu/VeevaTrainingSolutions.

