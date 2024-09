Plus de 600 participants abordent le thème de la coopération internationale dans le domaine de l'édition numérique à Hainan

HAIKOU, Chine, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de Hainan International Media Center (HIMC) :

Le 21 septembre, la 14e exposition internationale de l'édition numérique en Chine s'est ouverte à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. L'exposition de cette année se concentre sur des sujets tels que le développement de nouvelles forces productives de qualité dans l'industrie de l'édition, la création de contenu d'édition numérique de haute qualité et la promotion de la coopération internationale dans le domaine de l'édition numérique.

Virginie Clayssen, chair of Syndicat national de l'édition Digital Commission, delivers a keynote speech at the main forum of the 14th China International Digital Publishing Expo held in China’s southern Hainan Province on September 21. (Photo: Wang Chengxian)

Plus de 600 participants nationaux et étrangers, dont des représentants d'organisations professionnelles internationales telles que l'Association japonaise des éditeurs de livres, l'Agence coréenne de contenu créatif et le Syndicat national de l'édition français, se sont réunis pour partager leurs points de vue et discuter de la coopération dans le domaine de l'édition numérique lors du forum principal.

En France, la numérisation a redonné vie aux livres anciens. Lors du forum principal, Virginie Clayssen, présidente de la commission numérique du Syndicat national de l'édition, a présenté le projet « Relier » de numérisation des livres français du début du XXe siècle, qui vise à faire revivre plus de 96 000 titres épuisés grâce à des moyens technologiques.

Arnout Jacobs, président de Springer Nature Greater China, estime que même avec le développement rapide de l'IA, la participation humaine continuera à jouer un rôle important dans l'industrie de l'édition. « L'IA ne remplacera pas les humains, mais deviendra seulement un assistant puissant pour les humains, nous aidant à nous développer plus efficacement et plus rapidement. » Dans le processus de numérisation de l'industrie de l'édition, nous devons décider quelles technologies peuvent être utilisées et lesquelles doivent être abandonnées, et sélectionner les technologies qui peuvent nous aider à nous développer et bénéficier à l'humanité. »

Porté par les vagues de la mondialisation, le développement de l'édition numérique ne peut que s'orienter dans cette direction. Seiichi Higuchi, représentant juridique général et directeur exécutif de l'Association japonaise des éditeurs de livres, estime que le développement de la numérisation et la modernisation technologique des canaux de distribution ne peuvent être résolus par un seul pays. « Nous devons avoir une compréhension claire de la situation internationale, renforcer la coopération internationale sur la base du maintien des normes techniques et de la coordination juridique, et explorer ensemble notre orientation future. »

En construisant un haut lieu d'innovation de l'économie numérique ouverte, Hainan est devenu un terrain fertile pour le boom de l'édition numérique. « Hainan Publishing and Distribution Group construit une base d'incubation pour l'édition numérique et le commerce des droits d'auteur qui tire parti des avantages politiques de la circulation sûre et ordonnée des données dans le port de libre-échange pour développer le commerce culturel numérique étranger et promouvoir les exportations culturelles », déclare Wu Bin, président de Hainan Publishing and Distribution Group.

Pendant les trois jours de l'expo, sa zone d'exposition de 30 000 m² accueillera plus de 500 maisons d'édition et entreprises culturelles et technologiques qui présenteront leurs nouveaux produits et projets. Elle présentera également les nouvelles réalisations et les avancées de la coopération internationale dans le domaine de l'édition numérique.

Un rapport publié par l'Académie chinoise de la presse et de la publication lors de l'exposition montre que l'échelle globale de l'industrie de l'édition numérique en Chine atteindra plus de 1 600 milliards de yuans (230 milliards de dollars) en 2023, soit une augmentation de 19,08 % en glissement annuel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512113/Virginie_Clayssen_chair_Syndicat_national_de_l__dition_Digital_Commission_delivers.jpg