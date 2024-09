Über 600 Gäste diskutieren in Hainan über internationale Zusammenarbeit im digitalen Verlagswesen

HAIKOU, China, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Hainan International Media Center (HIMC):

Am 21. September wurde in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, die 14. China International Digital Publishing Expo eröffnet. Die diesjährige Expo konzentriert sich auf Themen wie die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte in der Verlagsbranche, die Erstellung hochwertiger digitaler Verlagsinhalte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im digitalen Verlagswesen.

Virginie Clayssen, chair of Syndicat national de l'édition Digital Commission, delivers a keynote speech at the main forum of the 14th China International Digital Publishing Expo held in China’s southern Hainan Province on September 21. (Photo: Wang Chengxian)

Über 600 in- und ausländische Gäste, darunter Vertreter internationaler Berufsverbände wie der Japan Book Publishers Association, der Korea Creative Content Agency und des französischen Syndicat national de l'édition, trafen sich auf dem Hauptforum, um Erkenntnisse auszutauschen und über die Zusammenarbeit im digitalen Verlagswesen zu diskutieren.

In Frankreich hat die Digitalisierung alten Büchern neues Leben eingehaucht. Auf dem Hauptforum stellte Virginie Clayssen, Vorsitzende der Digitalen Kommission des Syndicat national de l'édition, ihr Projekt „Relier" vor, das die Digitalisierung von französischen Büchern des frühen 20. Jahrhunderts zum Ziel hat und die Wiederbelebung von mehr als 96.000 vergriffenen Titeln durch technische Mittel vorsieht.

Arnout Jacobs, Präsident von Springer Nature Greater China, ist der Ansicht, dass trotz der rasanten Entwicklung der KI die menschliche Beteiligung in der Verlagsbranche weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. „KI wird den Menschen nicht ersetzen, sondern nur ein leistungsfähiger Assistent des Menschen werden, der uns hilft, uns effizienter und schneller zu entwickeln. Im Zuge der Digitalisierung des Verlagswesens müssen wir entscheiden, welche Technologien wir nutzen können und welche wir aufgeben sollten, und wir müssen die Technologien auswählen, die uns helfen können, uns weiterzuentwickeln und der Menschheit zu nutzen."

Da die Entwicklung des digitalen Publizierens durch die Globalisierung vorangetrieben wird, wird sie sich zwangsläufig in diese Richtung bewegen. Seiichi Higuchi, allgemeiner Rechtsvertreter und Exekutivdirektor des japanischen Buchverlegerverbands, ist der Ansicht, dass die Entwicklung der Digitalisierung und die technologische Aufrüstung der Vertriebskanäle nicht von einem einzelnen Land allein gelöst werden können. „Wir müssen ein klares Verständnis der internationalen Situation haben, die internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Aufrechterhaltung technischer Standards und rechtlicher Koordinierung verstärken und gemeinsam unsere zukünftige Richtung erkunden."

Durch den Aufbau eines Innovationszentrums der offenen digitalen Wirtschaft ist Hainan zu einem fruchtbaren Boden für den Boom des digitalen Verlagswesens geworden. „Die Hainan Publishing and Distribution Group baut eine Inkubationsbasis für das digitale Verlagswesen und den Urheberrechtshandel auf, die die politischen Vorteile des sicheren und geordneten Datenflusses im Freihandelshafen nutzt, um den ausländischen digitalen Kulturhandel zu entwickeln und den Kulturexport zu fördern", sagte Wu Bin, Vorsitzender der Hainan Publishing and Distribution Group.

Während der drei Tage der Expo werden auf einer Ausstellungsfläche von 30.000 m² über 500 Verlage sowie Kultur- und Technologieunternehmen ihre neuen Produkte und Projekte vorstellen. Außerdem werden neue Errungenschaften und Durchbrüche bei der internationalen Zusammenarbeit im digitalen Verlagswesen vorgestellt.

Ein Bericht, der von der China Academy of Press and Publication auf der Messe veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Gesamtumfang von Chinas digitaler Verlagsbranche im Jahr 2023 mehr als 1,6 Billionen Yuan (0,23 Billionen US-Dollar) erreichen wird, was einem Anstieg von 19,08 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

