Plus de silence : il est désormais possible de pré-réserver en ligne les machines compactes électriques Volvo

En montrant la voie d'avenir pour le secteur de la construction, la nouvelle pelle compacte ECR25 ELECTRIC et la nouvelle chargeuse articulée sur pneus L25 ELECTRIC sont zéro émission, ont des niveaux sonores extrèmement bas ainsi qu'un niveau de vibrations très réduit. Cela en fait des machines parfaites pour les chantiers urbains, et les zones sensibles. Les clients bénéficieront d'un coût d'entretien réduit et les opérateurs d'une conduite plus confortable avec la possibilité d'effectuer leurs tâches dans le calme et donc aussi avec plus de sécurité . Ces machines électriques permettent de respecter toutes les réglementations environnementales actuelles et à venir. Pour la première fois depuis leur première présentation lors de la Bauma en 2019, les clients peuvent maintenant les pré-réserver sur le site volvoce.fr.