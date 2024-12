Plusgrade et airBaltic s'associent pour créer d'excellentes expériences de voyage et de nouvelles opportunités de revenus

airBaltic, la compagnie aérienne nationale de Lettonie, s'associe à Plusgrade pour offrir des surclassements en classe affaires, améliorant ainsi l'expérience des passagers et générant des revenus pour la compagnie aérienne.

Les passagers peuvent désormais demander à être surclassés en classe affaires, ce qui leur donne accès à des services haut de gamme et à un confort accru.

Cette collaboration marque le début d'un partenariat plus large, d'autres produits haut de gamme étant prévus pour 2025.

MONTRÉAL, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Plusgrade, un leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, et airBaltic, la compagnie aérienne nationale de la Lettonie, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à améliorer l'expérience de voyage haut de gamme. Cette collaboration permet d'offrir des possibilités de surclassement en classe affaires, offrant ainsi aux passagers un confort accru tout en générant des recettes accessoires pour la compagnie aérienne.

airBaltic airplane taking off Plusgrade logo

airBaltic, connue pour son engagement en faveur de l'excellence et de l'aviation durable, continue d'innover en fournissant un service exceptionnel à ses passagers. Le partenariat avec Plusgrade marque une nouvelle étape dans la mission de airBaltic , qui consiste à offrir la meilleure expérience de voyage possible tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

Le nouveau programme de surclassement permet aux passagers de

1. Offre pour la classe affaires : Les passagers éligibles peuvent faire des offres pour les sièges disponibles en classe affaires, ce qui leur donne l'occasion de voyager en première classe à des prix intéressants.

2. Profitez des services Premium : Les personnes qui réussissent leur surclassement ont accès à toutes les commodités de la classe affaires, y compris l'enregistrement prioritaire, les salons d'aéroport et un service à bord amélioré.

3. Améliorations futures : D'autres produits haut de gamme seront lancés au cours de l'année 2025

Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade, a commenté cette collaboration : "Nous sommes ravis de nous associer à airBaltic, l'une des compagnies aériennes les plus innovantes d'Europe. Ce partenariat permet à airBaltic de maximiser les revenus de sa cabine premium tout en offrant à ses passagers la possibilité d'améliorer leur voyage. Nous sommes impatients d'étendre notre partenariat à d'autres solutions de revenus accessoires en 2025."

Natālija Kuzmina, VP Customer Experience & Insights : " Chez airBaltic, nous nous efforçons en permanence d'améliorer l'expérience de voyage de nos clients. Le nouveau partenariat avec Plusgrade nous permet d'étendre les avantages de Business Class à un plus grand nombre de passagers tout en maintenant les performances opérationnelles et en augmentant les revenus. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Plusgrade et nous nous réjouissons de l'étendre à d'autres produits en 2025."

Le nouveau programme de mise à niveau est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations sur les possibilités de surclassement en classe affaires, veuillez consulter le site https://www.airbaltic.com/en-LV/upgrade-to-business-class-with-bidding.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de recettes accessoires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009 et son siège social se trouve à Montréal. Elle possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site Plusgrade.com.

À propos d'airBaltic



airBaltic (Air Baltic Corporation AS) est la principale compagnie aérienne des pays baltes et l'un des transporteurs à la croissance la plus rapide d'Europe. En tant que compagnie aérienne hybride, elle tire parti des avantages des réseaux traditionnels et des transporteurs à bas prix. Grâce à un réseau de plus de 130 liaisons au départ de Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere et, de manière saisonnière, de Gran Canaria, airBaltic relie les pays baltes à plus de 80 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Caucase. Fondée en 1995, airBaltic exploite aujourd'hui l'une des plus jeunes flottes d'Europe, composée de 49 avions Airbus A220-300 , et emploie plus de 2 700 professionnels. La société est détenue majoritairement par l'État letton, qui possède 97,97 % des parts, les 2,03 % restants étant détenus par des actionnaires privés.

L'engagement d'airBaltic en faveur de l'excellence est reconnu par de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le titre de meilleure compagnie aérienne de sa région décerné par Skytrax pendant trois années consécutives. En 2022, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a décerné à airBaltic le prix Diversity and Inclusion Team Award. En outre, en 2023, APEX a décerné à la compagnie le Passenger Choice Award for Best Cabin Service in Europe, et en 2024 airBaltic a également reçu le APEX Four Star Major Airline Award, en reconnaissance de son engagement à offrir une expérience de voyage de haute qualité. En 2024, la compagnie aérienne a reçu le prix PROS AI Innovator Award pour avoir exploité l'IA afin d'obtenir des résultats transformateurs et d'optimiser les opérations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576894/Plusgrade_Inc__Plusgrade_and_airBaltic_Partner_to_Create_Excelle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2576892/Plusgrade_Inc__Plusgrade_and_airBaltic_Partner_to_Create_Excelle.jpg

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Carrie Moench, directrice de la marque et de la communication, Plusgrade, [email protected] ; Pour plus d'informations, veuillez contacter airBaltic Corporate Communication Unit, Air Baltic Corporation AS, Email : [email protected]