Plusgrade und airBaltic fkooperieren, um exzellente Reiseerlebnisse und neue Einnahmequellen zu schaffen

airBaltic, die lettische Fluggesellschaft, arbeitet mit Plusgrade zusammen, um Upgrades in der Business Class anzubieten, die das Flugerlebnis verbessern und die Einnahmen der Fluggesellschaft steigern

Fluggäste können sich jetzt für Upgrades in die Business Class bewerben, die Zugang zu Premium-Services und verbessertem Komfort bieten

Diese Zusammenarbeit ist der Beginn einer umfassenderen Partnerschaft, in deren Rahmen für 2025 weitere Premiumprodukte geplant sind.

MONTREAL, Dezember, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Plusgrade, ein weltweit führender Anbieter von Zusatzumsatzlösungen für die Reisebranche, und airBaltic, die nationale Fluggesellschaft Lettlands, gaben heute eine Partnerschaft zur Verbesserung des Premium-Reiseerlebnisses bekannt. Durch diese Zusammenarbeit werden Upgrade-Möglichkeiten für die Business Class eingeführt, die den Fluggästen mehr Komfort bieten und gleichzeitig die Zusatzeinnahmen der Fluggesellschaft steigern.

airBaltic, bekannt für sein Engagement für Spitzenleistungen und einen nachhaltigen Luftverkehr, bietet seinen Fluggästen auch weiterhin einen hervorragenden Service. Die Partnerschaft mit Plusgrade ist ein weiterer Meilenstein in airBaltic's Mission, das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu erhalten.

Das neue Upgrade-Programm ermöglicht es den Passagieren:

1. Angebot für die Business Class: Berechtigte Passagiere können Gebote für verfügbare Business-Class-Sitzplätze abgeben und haben so die Möglichkeit, Premium-Reisen zu attraktiven Preisen zu erleben

2. Genießen Sie Premium-Dienste: Erfolgreiche Upgrader erhalten Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Business Class, einschließlich bevorzugtem Check-in, Flughafen-Lounges und verbessertem Service an Bord.

3. Zukünftige Erweiterungen: Weitere Premium-Produkte werden im Laufe des Jahres 2025 auf den Markt kommen

Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade, kommentierte die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit airBaltic, einer der innovativsten Fluggesellschaften Europas. Diese Partnerschaft ermöglicht es airBaltic , den Umsatz in der Premium-Kabine zu maximieren und gleichzeitig den Passagieren die Möglichkeit zu bieten, ihre Reise zu verbessern. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft im Jahr 2025 um weitere Lösungen für Zusatzeinnahmen zu erweitern."

Natālija Kuzmina, VP Customer Experience & Insights: "Bei airBaltic sind wir ständig bemüht, das Reiseerlebnis für unsere Kunden zu verbessern. Die neue Partnerschaft mit Plusgrade ermöglicht es uns, die Vorteile von Business Class einer größeren Zahl von Fluggästen zugänglich zu machen und gleichzeitig die Betriebsleistung aufrechtzuerhalten und den Umsatz zu steigern. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Partnerschaft mit Plusgrade und freuen uns darauf, sie im Jahr 2025 um weitere Produkte zu erweitern."

Das neue Upgrade-Programm ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über die Upgrade-Möglichkeiten in der Business Class finden Sie unter https://www.airbaltic.com/en-LV/upgrade-to-business-class-with-bidding.

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade fördert die globale Reisebranche mit seinem führenden Portfolio an Lösungen für Nebeneinkünfte. Mehr als 200 Unternehmen der Branchen Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kreuzfahrten, Bahnverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, um neue, sinnvolle Einnahmequellen durch erstklassige Kundenerlebnisse zu schaffen. Als Experte für Nebeneinkünfte hat Plusgrade über seine Plattformen neue Umsatzchancen in Milliardenhöhe für seine Partner generiert und verbesserte Reiseerlebnisse für Millionen von Passagieren und Gästen geschaffen. Plusgrade wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter Plusgrade.com.

Über airBaltic



airBaltic (Air Baltic Corporation AS) ist die führende Fluggesellschaft im Baltikum und eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften in Europa. Als hybride Fluggesellschaft nutzt sie die Vorteile sowohl traditioneller Netzwerk- als auch Low-Cost-Carrier. Über ein Netz von mehr als 130 Strecken ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch Gran Canaria verbindet airBaltic das Baltikum mit über 80 Zielen in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und dem Kaukasus. Das 1995 gegründete Unternehmen airBaltic betreibt heute eine der jüngsten Flotten Europas, die aus 49 Flugzeugen des Typs Airbus A220-300 besteht, und beschäftigt über 2 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des lettischen Staates, der 97,97 % der Anteile hält, während die restlichen 2,03 % von privaten Aktionären gehalten werden.

Das Engagement von airBaltic für hervorragende Leistungen wird durch zahlreiche renommierte Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Auszeichnung als beste Fluggesellschaft der Region durch Skytrax in drei aufeinander folgenden Jahren. Im Jahr 2022 zeichnete die International Air Transport Association (IATA) airBaltic mit dem Diversity and Inclusion Team Award aus. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im Jahr 2023 von APEX mit dem Passenger Choice Award für den besten Kabinenservice in Europa ausgezeichnet, und im Jahr 2024 erhielt airBaltic außerdem den APEX Four Star Major Airline Award in Anerkennung seines Engagements für ein hochwertiges Reiseerlebnis. Im Jahr 2024 wurde die Fluggesellschaft mit dem PROS AI Innovator Award für den Einsatz von KI ausgezeichnet, um transformative Ergebnisse zu erzielen und den Betrieb zu optimieren.

