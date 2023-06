Plusgrade renforce son développement commercial dans le secteur de l'hôtellerie avec Paul Rantilla et Dan Hiza, deux leaders chevronnés de l'industrie

Plusgrade continue de s'étendre à tous les secteurs verticaux de l'industrie du voyage et fait un nouveau pas en avant dans sa mission de devenir le leader mondial des revenus auxiliaires

Paul Rantilla et Dan Hiza dirigeront le développement commercial des services auxiliaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en élargissant le portefeuille de solutions innovantes de Plusgrade qui génèrent des revenus plus élevés

Leurs nouveaux rôles sont entrés en vigueur le 1er juin 2023

MONTRÉAL, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade , le leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, est fier d'annoncer la nomination de Paul Rantilla et de Dan Hiza pour diriger son équipe croissante de développement commercial des services d'accueil auxiliaires. La nomination de ces vétérans de la technologie de l'hôtellerie souligne l'engagement de Plusgrade à créer des expériences exceptionnelles et à générer des revenus pour les compagnies aériennes, hôtelières, de croisière, ferroviaires et de services financiers dans le monde entier. Elle permet également à Plusgrade d'améliorer et d'investir dans ses solutions d'accueil afin de redéfinir l'expérience du client, de débloquer de nouvelles sources de revenus pour les partenaires et d'encourager l'innovation au sein du secteur florissant de l'hôtellerie.

Paul Rantilla assume le rôle de vice-président principal, responsable des risques - services d'accueil auxiliaires, et Dan Hiza a pris le poste de vice-président, développement commercial - services d'accueil auxiliaires depuis le 1er juin 2023. Leur expertise combinée et leur vision stratégique joueront un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir de Plusgrade en tant que leader mondial des revenus auxiliaires.

« Les expériences impressionnantes de Paul Rantilla et de Dan Hiza, leur connaissance approfondie du secteur de l'hôtellerie et leur volonté d'innovation technologique accéléreront sans aucun doute notre trajectoire de croissance alors que nous continuons à développer notre portefeuille transformateur de produits et de solutions au sein du secteur mondial de l'hôtellerie », a déclaré Ken Harris, PDG de Plusgrade.

« Je suis à la fois honoré et ravi d'accueillir Paul et Dan au sein de l'équipe de développement commercial des services d'accueil auxiliaires », a déclaré Tzafrir Blonder, vice-président de Plusgrade pour les services d'accueil auxiliaires. « Leur leadership et leur vision stratégique seront essentiels pour stimuler notre croissance et consolider notre position de leader mondial des solutions de revenus auxiliaires dans le secteur de l'hôtellerie. »

Paul Rantilla est un cadre accompli qui possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de l'hôtellerie, la pénétration du marché, les stratégies de vente et la direction du marketing. Il a auparavant occupé le poste de directeur commercial chez Birchstreet Systems, où il a dirigé les équipes de vente et de marketing et supervisé tous les contacts et toutes les ventes dans le secteur de l'hôtellerie avec les plus grandes marques du monde. Avant cela, Paul Rantilla était vice-président exécutif des ventes mondiales chez Amadeus Hospitality, où il optimisait les ventes et dirigeait toutes les prévisions de revenus et de réservations à l'échelle mondiale. Paul Rantilla dirigera la stratégie de commercialisation de Plusgrade dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et sera responsable de la mise en place d'une équipe de vente de classe mondiale axée sur l'obtention de résultats uniques pour les partenaires de ce secteur.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Plusgrade. L'opportunité de tirer parti de l'innovation de la société dans les domaines du transport aérien, des croisières et du transport ferroviaire, associée à la plateforme de fidélisation Points, apportera une offre unique et sans précédent au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Il n'y a pas de meilleur moment pour collaborer avec les leaders de l'hôtellerie afin d'apporter une valeur considérable à leurs clients, à leurs marques et à leurs propriétaires », a déclaré Paul Rantilla.

Dan Hiza possède plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'exploitation, de la vente et du développement commercial, ainsi qu'une solide expérience dans la fourniture de logiciels d'entreprise pour l'hôtellerie à l'échelle mondiale. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général pour l'EMEAI et l'Asie chez Birchstreet Systems, où il était responsable de la croissance des revenus SaaS et de l'apport de nouvelles solutions aux entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Avant cela, il a occupé le poste de directeur général et de vice-président du développement commercial pour la région EMEA chez Amadeus London, où il a développé des relations commerciales avec des comptes stratégiques dans le secteur de l'hôtellerie. Dan Hiza se concentrera sur le développement des relations stratégiques à travers la région EMEA et l'Asie afin d'améliorer l'engagement et la satisfaction des clients et de générer des revenus auxiliaires pour les partenaires.

« Rejoindre Plusgrade pour aider à révolutionner le parcours des voyageurs, établir des références plus élevées pour l'engagement et la satisfaction des clients, et générer de nouveaux revenus auxiliaires pour les partenaires de l'hôtellerie dans la région EMEA et en Asie est un rôle dans lequel je suis ravi d'entrer. Avec Plusgrade et son incroyable portefeuille de partenaires, nous avons une réelle opportunité de contribuer à façonner l'avenir du voyage et c'est maintenant qu'il faut le faire », a déclaré Dan Hiza.

Plusgrade poursuit sa croissance expansive dans le secteur de l'hôtellerie après avoir acquis UpStay au début de l'année, qui a ajouté des surclassements d'hôtel pour les clients et a permis aux hôteliers de générer des revenus auxiliaires plus élevés grâce à de multiples flux de revenus à valeur ajoutée. Avec l'ajout de ces hauts dirigeants à sa liste d'entreprises hôtelières, Plusgrade s'apprête à renforcer sa position de centrale de l'industrie mondiale du voyage, qui comprend plus de 200 partenaires dans le monde entier dans les domaines du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire et des services financiers.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 200 compagnies aériennes, hôtelières, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009 et son siège social se trouve à Montréal. L'entreprise possède des bureaux dans le monde entier.

