PMB annonce le consortium FLASHKNiFE soutenu par l'EIT Health en vue de l'application clinique de la radiothérapie FLASH

Plus de 10 millions de patients reçoivent une radiothérapie chaque année dans le monde, ce qui en fait un outil essentiel pour le traitement du cancer, ainsi que pour la chirurgie et la chimiothérapie. De plus, 30 % à 40 % des patients traités sont résistants à la radiothérapie. Les effets secondaires radio-induits limitent fortement la dose de rayonnement administrée à la tumeur. Si la toxicité pouvait être réduite, une dose plus élevée de rayonnement pourrait être administrée, ce qui donnerait un résultat plus efficace et mieux toléré dans le traitement du cancer.