PMB kündigt von EIT Health unterstütztes FLASHKNiFE-Konsortium für die klinische Anwendung der FLASH-Strahlentherapie an

Mehr als 10 Millionen Patienten erhalten jedes Jahr weltweit eine Strahlentherapie, die neben der Chirurgie und der Chemotherapie ein wichtiges Instrument der Krebsbehandlung ist. Außerdem sind 30 bis 40 % der behandelten Patienten resistent gegen eine Strahlentherapie. Strahlenbedingte Nebenwirkungen schränken die dem Tumor verabreichte Strahlendosis stark ein. Wenn es gelingt, die Toxizität zu verringern, kann eine höhere Strahlendosis verabreicht werden, was zu einer effizienteren und besser verträglichen Krebsbehandlung führt.

Das FLASHKNiFE-Konsortium will diese Herausforderung mit Hilfe der FLASH-Strahlentherapie angehen, einer kürzlich entdeckten Methode zur Verabreichung von Strahlentherapie. Die FLASH-Strahlentherapie, die in einer einzigen, sehr kurzen Behandlungssitzung verabreicht wird, hat in mehreren präklinischen und klinischen Studien gezeigt, dass sie weniger Nebenwirkungen verursacht als die herkömmliche Strahlentherapie.

Das Konsortium bringt hochkarätige Institutionen aus ganz Europa zusammen, die in den nächsten drei Jahren an der Erreichung dieses Ziels arbeiten werden: PMB, Alcen, Institut Gustave Roussy, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Universitätsklinikum Erlangen und ProductLife Group. FLASHKNiFE verfügt über ein Gesamtbudget von 8,2 Millionen Euro und wird vom EIT Health (2,5 Millionen Euro) und den Partnern kofinanziert.

Um die klinische Anwendung der FLASH-Strahlentherapie voranzutreiben, werden das FLASHKNiFE-Konsortium und unser zusätzlicher klinischer Partner CHUV ab 2023 eine multizentrische klinische Untersuchung zu Hautkrebs durchführen.

Prof. Eric Deutsch, Leiter der Abteilung für Strahlentherapie von Gustave Roussy, sagt: „Die Entscheidung für dieses sehr spannende Projekt von EIT Health fiel, weil es eine biologische Innovation, das FLASH-Konzept, mit einer technologischen Innovation, FLASHKNiFE, und der Fähigkeit, diese Innovationen für den Patienten umzusetzen, zusammenbringt."

PMB ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung komplexer mechanischer Baugruppen für die Verteidigungs-, Medizin- und Forschungsindustrie spezialisiert hat. Seit Ende der 2000er Jahre hat das Unternehmen komplexe Systeme entwickelt, die Teilchenbeschleuniger für die Nuklearmedizin, zerstörungsfreie Prüfungen und ein FLASH-Strahlentherapiesystem umfassen. PMB ist eine Tochtergesellschaft von Alcen, einer diversifizierten französischen Industriegruppe, deren Schwerpunkt auf Innovationen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen liegt.

