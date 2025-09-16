-El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Exponential Science Foundation se asocian para desarrollar Government Blockchain Academy para promover la innovación en el sector público

ESTAMBUL y LONDRES, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Exponential Science Foundation han anunciado una asociación para desarrollar la Government Blockchain Academy, una nueva iniciativa diseñada para impulsar la innovación en el sector público. La Academia ofrecerá programas especializados de educación e implementación que aprovechan blockchain, IA y otras tecnologías emergentes para ayudar a los gobiernos a impulsar un cambio transformador.

La Academia busca guiar a los gobiernos para encontrar soluciones a desafíos específicos a través de cinco pilares principales, conectando la educación con la implementación y culminando con la implementación de soluciones blockchain para abordar los desafíos apremiantes del desarrollo.

Pilares de la Academia

Finanzas Digitales Inclusivas: Impulsar el acceso a servicios financieros mediante sistemas de pago digitales seguros.

Impulsar el acceso a servicios financieros mediante sistemas de pago digitales seguros. Gobernanza Transparente: Mejorar la integridad y la lucha contra la corrupción mediante un registro seguro y a prueba de manipulaciones, así como transacciones digitales.

Mejorar la integridad y la lucha contra la corrupción mediante un registro seguro y a prueba de manipulaciones, así como transacciones digitales. Integridad de la Cadena de Suministro : Fomentar la trazabilidad y la rendición de cuentas en la contratación pública y la logística mediante la verificación descentralizada.

: Fomentar la trazabilidad y la rendición de cuentas en la contratación pública y la logística mediante la verificación descentralizada. Resiliencia Climática: Aplicar contratos inteligentes basados en blockchain y tokens digitales para facilitar la financiación climática transparente, incluyendo el seguimiento de los créditos de carbono.

Aplicar contratos inteligentes basados en blockchain y tokens digitales para facilitar la financiación climática transparente, incluyendo el seguimiento de los créditos de carbono. Soluciones de Identidad Digital: Proporcionar a las personas credenciales digitales confiables y verificables que faciliten el acceso a los servicios.

La Government Blockchain Academy lanzará oficialmente sus primeros programas nacionales en 2026, y el trabajo preparatorio, el diseño curricular y la participación de las partes interesadas comenzarán en 2025. El anuncio formal de la Government Blockchain Academy tendrá lugar durante TOKEN2049 en Singapur (1 y 2 de octubre de 2025). Como parte de la inauguración, la iniciativa organizará una mesa redonda del sector, cuyo objetivo es reunir a desarrolladores de protocolos y proveedores de infraestructura, y recabar apoyo para esta iniciativa educativa global.

"En PNUD, estamos comprometidos con la innovación institucional, incluyendo la creación de espacios para que los gobiernos exploren y prueben tecnologías de vanguardia. La Government Blockchain Academy se basa en este espíritu, ofreciendo una vía para que los países aborden los complejos desafíos del desarrollo de nuevas maneras y pasen de la experimentación a la implementación, fortaleciendo la transparencia, la inclusión y la resiliencia", declaró Irena Cerovic, responsable del Equipo de Innovación del PNUD para Europa y Asia Central.

"Esta no es solo una iniciativa educativa. Es un plan colectivo para la innovación pública", afirmó el profesor Paolo Tasca, presidente ejecutivo de Exponential Science. "Al reunir a diversos socios en un mismo marco, podemos garantizar que los gobiernos cuenten con las herramientas y el talento necesarios para afrontar la próxima ola de transformación digital".

La Government Blockchain Academy ofrecerá talleres presenciales, módulos en línea y foros de liderazgo adaptados a las necesidades del sector público y locales. Los participantes gubernamentales tendrán acceso a recursos seleccionados, además de incubación personalizada, asesoramiento experto y orientación a través de su programa de aprendizaje digital.

Cada equipo gubernamental recibirá apoyo estructurado, desde la identificación de casos de uso y el desarrollo de requisitos hasta la colaboración con expertos de la Academia y socios del sector. El resultado serán talleres conjuntos de diseño de soluciones que alinearán a los responsables de la toma de decisiones y a las partes interesadas técnicas para crear conjuntamente iniciativas de blockchain escalables y de alto impacto que aborden las prioridades nacionales.

La Government Blockchain Academy funcionará como un centro global, un espacio para el diálogo, la experimentación y el aprendizaje, que empoderará a los funcionarios para interactuar con tecnologías de vanguardia y diseñar políticas que reflejen la inclusión, la seguridad y la soberanía digitales.

Para obtener más información o expresar su interés en participar, visite:

Altfinlab – Innovation community platform

https://www.exp.science