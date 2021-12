Podczas CES 2022 Guide Sensmart ma zaprezentować pierwsze na świecie kamery termowizyjne do smartfonów z autofokusem serii MoblR2

Wydajne i uniwersalne produkty serii MobIR 2 doskonale nadają się do codziennego użytku, oferują też dodatkowe funkcje, np. noktowizję i pomiar temperatury. Bezdotykowy pomiar temperatury w większości przypadków daje dokładny odczyt, a zasięg funkcji noktowizji wynosi do 100 metrów. Użytkownicy mogą też wykorzystywać kamery do monitorowania domów, prowadzenia obserwacji noktowizyjnej w plenerze i podczas innych aktywności.

W skład serii MobIR 2 wchodzi model MobIR 2T i MobIR 2S. Model MobIR 2T wyposażono w soczewkę 3,2 mm oraz funkcję dual-scene – jednoczesnego rejestrowania obrazu z dwóch źródeł – oraz pomiar temperatury ciała człowieka i obiektów. Dokładność do ±2°C można przyrównać do dokładności przemysłowych narzędzi pomiarowych. Model MobIR 2S wyposażono natomiast w soczewkę 7 mm oraz funkcję noktowizji i pomiaru temperatury obiektów.

Opracowane przez Guide Sensmart produkty serii MoblR2 o przystępnej cenie i wysokiej efektywności spełnią wszelkie wymagania użytkowników, a w przyszłości mogą również stać się nieodzownym narzędziem codziennego użytku.

Zainteresowani klienci mogą wypróbować produkty z serii MobIR 2, odwiedzając podczas TEU w Las Vegas stanowisko nr 15995. Oba modele, MobIR 2T i MobIR 2S , można zakupić online w serwisie Alibaba.

Guide Sensmart

Guide Sensmart jest spółką zależną Guide Infrared (SZ.002414), czołowego światowego producenta układów obrazowania termowizyjnego w podczerwieni. Guide Sensmart, posiadające ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży produktów na podczerwień oraz zdolności do prowadzenia produkcji na masową skalę, projektuje i wprowadza na rynek światowy szereg przystępnych cenowo i wysokiej jakości produktów do obrazowania termowizyjnego w podczerwieni, a jego misją jest umożliwienie szerokiej rzeszy odbiorców skorzystania z dobrodziejstw technologii obrazowania termowizyjnego. Dalsze informacje dostępne są na stronie https://www.guideir.com/.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

tel.: +86 13207192755

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716137/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1716138/image_2.jpg

SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd