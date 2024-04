Podpisanie przez IHG Hotels & Resorts i NOVUM Hospitality umowy, która zwiększa dwukrotnie zasięg hoteli IHG w Niemczech, inauguruje współpracę Holiday Inn - the niu oraz wprowadza na rynek marki Garner i Candlewood Suites

LONDYN, 16 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Grupy IHG Hotels & Resorts (IHG) i NOVUM Hospitality poinformowały o zawarciu długoterminowej umowy, która przyczyni się do podwojenia zasięgu IHG w Niemczech do ponad 200 hoteli w prawie 100 miastach dzięki wyjątkowej współpracy z marką Holiday Inn – the niu oraz europejskim debiutom marek IHG Garner i Candlewood Suites.

Umowa z NOVUM Hospitality, jednym z największych prywatnych operatorów hotelowych w Niemczech, którego właścicielem jest David Etmenan, spowoduje, że IHG znajdzie się wśród najważniejszych graczy w segmencie hoteli średniej i wyższej klasy:

- Według przewidywań, w latach 2024-2028 do systemu IHG dołączy do 108 otwartych hoteli NOVUM Hospitality (15 334 pokoi) i 11 hoteli w budowie (2369 pokoi). Przekształcenie hoteli w system IHG będzie odbywać się etapami, począwszy od 2024 roku, a zdecydowana większość nastąpi w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Wpłynie to na zwiększenie światowego systemu IHG nawet o 1,9% w nadchodzących latach.

- Całkowita liczba 52 otwartych i planowanych hoteli zostanie włączona do sieci IHG w ramach wyjątkowej współpracy pomiędzy Holiday Inn i the niu, stylową, prestiżową marką klasy upper midscale NOVUM Hospitality. Dzięki temu obecność the niu na rynku krajowym zostanie połączona z zaufaną reputacją i międzynarodową rozpoznawalnością marki Holiday Inn, zapewniając jej dominującą pozycję na kluczowym rynku docelowym. Pozostałe marki NOVUM Hospitality, Yggotel, Select i Novum z 56 otwartymi i planowanymi hotelami zostaną poddane transformacji w nową markę IHG o średniej skali, Garner, natomiast marka acora Living the City z 11 otwartymi i planowanymi hotelami zostanie przekształcona w ofertę IHG, należącą do średniego segmentu i oferującą przedłużone pobyty - Candlewood Suites.

- Na mocy porozumienia, po stopniowej transformacji istniejących obiektów oraz po otwarciu hoteli w fazie rozwoju, IHG będzie otrzymywać opłaty franczyzowe. Ponadto do funduszu systemowego IHG będą wpływać również standardowe opłaty, w tym na pokrycie kosztów obsługi programu IHG One Rewards oraz usług marketingowych i rezerwacyjnych. Kluczowym składnikiem nakładów kapitałowych IHG będzie stopniowa konwersja i rozłożenie w czasie uruchomienia tego znaczącego zespołu hoteli.

- Umowa obejmuje wyłączność na przyszłe hotele NOVUM Hospitality, które dołączą do wiodących marek i systemu korporacyjnego IHG, z zamiarem wspólnego rozwoju kolejnych obiektów.

- Umowa została zawarta na okres 30 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

111 obiektów NOVUM Hospitality jest zlokalizowanych w Niemczech, a pozostałe osiem w Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Niemcy są jednym z największych rynków hotelowych w Europie, charakteryzującym się silną konsumpcją krajową, podróżami przyjazdowymi i wyjazdowymi. W 2022 r. w Niemczech zrealizowano ponad 450 milionów noclegów, co stanowi drugi najwyższy wynik w Europie, a kraj ten wygenerował największą na świecie liczbę międzynarodowych turystów zagranicznych, około 100 milionów.

Rozwojowi IHG w Niemczech sprzyjać będą dalsze inwestycje na rzecz budowy lokalnych platform handlowych, takich jak niedawno wprowadzone projekty lojalnościowe i udoskonalone systemy rezerwacji. IHG oczekuje, że zwiększenie skali przyniesie znaczące korzyści NOVUM Hospitality i innym właścicielom IHG, w tym większą świadomość marki, bezpośrednie rezerwacje i przywiązanie lojalnościowe, aby wykorzystać zarówno popyt krajowy, jak i niemiecki segment wyjazdowy. Przyczyni się to również do rozwoju marek IHG w większej liczbie lokalizacji.

Sieć NOVUM Hospitality wdroży marki i systemy IHG dla całego własnego portfolio, dołączając do grona największych franczyzobiorców IHG na świecie i uzyskując dostęp do potężnego mechanizmu handlowego i platform technologicznych w celu zwiększania efektywności hoteli, sprawnego prowadzenia działalności hotelowej i zwiększania zadowolenia klientów.

Elie Maalouf , dyrektor generalny IHG Hotels & Resorts, powiedział:

„Z radością podejmujemy współpracę z tak renomowaną grupą jak NOVUM Hospitality i zwiększamy obecność IHG w Niemczech, jednym z największych rynków hotelowych w Europie i o kluczowym znaczeniu dla naszej działalności. Umowa ta odzwierciedla atrakcyjność tego przedsięwzięcia dla właścicieli oraz sukces IHG w zakresie pozyskiwania doskonałych możliwości konwersji w celu zwiększenia wielkości naszego systemu. Umożliwia również stworzenie silnej niemieckiej platformy krajowej, pozwalającej na wzrost popytu i świadomości marki, a także zdobycie większego udziału w milionach podróży zagranicznych, które odbywają się każdego roku w całej Europie i poza nią.

Dzięki współpracy z Holiday Inn - the niu wprowadzamy na rynek nowoczesne, odważne i dynamiczne rozwiązania, stanowiące połączenie rozpoznawalnej na całym świecie marki Holiday Inn z najwyższej jakości lokalną siecią, która dysponuje doskonałym, w dużej mierze nowo wybudowanym kompleksem. Tak samo wprowadzenie marki Garner do Europy na tak krytycznym rynku, jakim są Niemcy, to wyjątkowa inwestycja, podobnie jak zaprezentowanie Candlewood Suites po raz pierwszy poza Ameryką. Zarówno IHG, jak i NOVUM Hospitality łączy głębokie zaangażowanie w autentyczną jakość i rozwój hotelarstwa, dlatego z niecierpliwością czekamy na nadchodzące lata wspólnej ekspansji".

David Etmenan, dyrektor generalny i właściciel NOVUM Hospitality, skomentował:

„Nawiązanie współpracy z IHG, jedną z wiodących spółek hotelarskich na świecie, dostarcza naszej rodzinnej firmie potencjał niezbędny do wzmocnienia obecności na rynku w całej Europie. To partnerstwo pozwala skupić się na oferowaniu wyjątkowych wrażeń hotelowych, jednocześnie wykorzystując rozpoznawalność marki IHG na całym świecie. Stworzenie wspólnej przestrzeni pomiędzy the niu i Holiday Inn oznacza zjednoczenie dwóch doskonale uzupełniających się marek, zwiększając tym samym atrakcyjność naszej oferty dla gości w skali międzynarodowej. Dostęp do najnowocześniejszej globalnej sieci dystrybucji IHG zapewnia nam zwiększone możliwości sprzedaży i przychodów, gwarantując trwały sukces komercyjny przy jednoczesnym zachowaniu pełnej elastyczności i niezależności NOVUM Hospitality, jako że spółka pozostaje w całości naszą własnością".

„Niezależnie od strategicznych korzyści, spójność wyznawanych wartości oraz zasad w całym procesie negocjacji z IHG podkreśla kompatybilność obustronnego sojuszu. Głęboko cenimy szacunek i uznanie, jakim darzona jest nasza marka the niu oraz oczekujemy optymistycznej przyszłości, która rysuje się przed naszymi wspólnymi przedsięwzięciami".

Więcej informacji o marce:

- Holiday Inn to wielokrotnie wyróżniana i uznana za najbardziej zaufaną markę hotelową w Stanach Zjednoczonych. Od 1952 r. Holiday Inn udostępnia gościom wypoczywającym, podróżującym służbowo i rodzinom wspaniałe miejsca na pobyt, dysponując ponad 1200 hotelami na całym świecie i kolejnymi 250 obiektami w przygotowaniu.

- Holiday Inn - the niu to współpraca oparta na charakterystycznym wzornictwie i wyjątkowej gościnności. Słynąca z zaangażowania w usługi dla gości oraz indywidualnie zaprojektowanych hoteli inspirowanych ich lokalizacją, sztuką miejską i popkulturą, marka the niu jest nowością o ugruntowanej reputacji. Poprzez połączenie z Holiday Inn, wraz z wielokrotnie nagradzanym programem lojalnościowym IHG One Rewards i rozbudowaną platformą korporacyjną IHG, jeszcze bardziej podniesiony zostaje poziom wrażeń z pobytu, zwiększa się udział w rynku poprzez dotarcie do nowych gości rekreacyjnych i biznesowych oraz następuje przyspieszenie ekspansji w nowych lokalizacjach.

- Pierwszy amerykański hotel Garner został otwarty w Seattle pod koniec 2023 roku - w ciągu trzech miesięcy od przygotowania marki do franczyzy – i od tamtej pory sieć została uruchomiona w Japonii, Meksyku i Kanadzie. Wraz z dzisiejszym komunikatem, Garner jest na etapie przygotowań do wdrożenia modelu franczyzowego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki (EMEAA), zrzeszonym w IHG. Sieć Garner została stworzona z myślą o podróżnych w każdym wieku, poszukujących niezapomnianych wrażeń i głębokiego relaksu w przystępnej cenie. Marka ta staje się najpopularniejszym wyborem dla gości oczekujących atrakcyjnych cenowo pobytów w wysokiej jakości obiektach, a także dla właścicieli poszukujących wyższych zysków w segmencie hoteli średniej klasy. IHG spodziewa się, że Garner powiększy się do ponad 500 otwartych hoteli w ciągu najbliższych 10 lat i 1000 hoteli w ciągu najbliższych 20 lat w samych Stanach Zjednoczonych.

- Candlewood Suites to należąca do IHG marka średniej klasy obiektów oferujących przedłużony pobyt, zapewniająca swobodne i przyjazne zakwaterowanie oraz wszystko, czego goście potrzebują do życia, pracy i relaksu poza domem. Od ponad 25 lat gwarantuje najwyższą wartość, jednocześnie umożliwiając właścicielom czerpanie korzyści z wysoce wydajnego modelu operacyjnego. Candlewood Suites dysponuje łącznie ponad 520 obiektami w obu Amerykach.

IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] to międzynarodowa spółka z branży hotelarsko-gastronomicznej, stawiająca sobie za cel świadczenie usług na najwyższym poziomie (True Hospitality for Good).

Oferując sieć 19 marek hotelowych oraz IHG One Rewards, jeden z największych na świecie hotelowych programów lojalnościowych, IHG prowadzi ponad 6300 otwartych hoteli w ponad 100 krajach, a w przygotowaniu znajduje się ponad 2000 obiektów.

- Luksus i luksusowy styl życia: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

- Marki klasy Premium: voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

- Obiekty standardowe: Holiday Inn Express, Holiday Inn Hotels & Resorts, Garner hotels, avid hotels

- Apartamenty: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

- Wyłączni partnerzy: Iberostar Beachfront Resorts

Grupa InterContinental Hotels Group PLC jest spółką holdingową należącą do koncernu zarejestrowaną w Anglii i Walii. Na całym świecie w hotelach i biurach korporacyjnych IHG zatrudnionych jest około 345 tys. osób.

Więcej informacji o oferowanych hotelach, rezerwacjach i programie IHG One Rewards można uzyskać, odwiedzając korporacyjną stronę internetową. Aplikację IHG One Rewards można pobrać ze sklepów Apple App lub Google Play.

Aktualności korporacyjne można znaleźć w zakładce Newsroom oraz na LinkedIn.

NOVUM Hospitality

Spółka NOVUM Hospitality, dysponująca imponującym portfelem ponad 150 hoteli (w tym hotele w przygotowaniu), obejmującym ponad 20 tys. pokoi w 60 najlepszych lokalizacjach w całej Europie, jest jedną z największych rodzinnych grup hotelowych w Niemczech. Sieć została założona w 1988 r., a od 2004 r. jest dynamicznie rozwijana pod wizjonerskim kierownictwem dyrektora generalnego i właściciela, Davida Etmenana. Oferta NOVUM Hospitality obejmuje hotele średniej i wyższej klasy w centralnych lokalizacjach, prowadzone pod uznanymi markami, takimi jak the niu, Select Hotels, Novum Hotels, Yggotel i acora Living the City. Ponadto NOVUM Hospitality jest franczyzobiorcą takich marek jak InterContinental Hotels Group, Accor i Hilton. Cieszący się uznaniem ranking inwestycyjny Treugast, coroczna ocena czołowych spółek hotelarskich w Niemczech, przyznał NOVUM Hospitality ocenę „A", co stanowi podkreślenie ich zaangażowania w dążenie do doskonałości i pozycji lidera w branży. www.novum-hospitality.com

