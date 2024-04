IHG Hotels & Resorts et NOVUM Hospitality signent un accord qui double la présence hôtelière d'IHG en Allemagne, lance la collaboration Holiday Inn et the niu et lance les marques Garner et Candlewood Suites

LONDRES, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- IHG Hotels & Resorts (IHG) et NOVUM Hospitality annoncent un accord à long terme qui doublera la présence d'IHG en Allemagne pour atteindre plus de 200 hôtels dans près de 100 villes grâce à une formidable collaboration des marques Holiday Inn - the niu et aux débuts européens des marques Garner et Candlewood Suites d'IHG.

L'accord avec NOVUM Hospitality, l'un des plus grands exploitants hôteliers privés allemands, appartenant à David Etmenan, fera d'IHG l'un des principaux acteurs du milieu de gamme et du milieu de gamme supérieur, et comprend les éléments clés suivants :

Jusqu'à 108 hôtels NOVUM Hospitality (15 334 chambres) et 11 hôtels en construction (2 369 chambres) devraient rejoindre le système d'IHG entre 2024 et 2028. La conversion des hôtels au système d'IHG se fera par étapes à compter de 2024, et la majorité aura lieu au cours des 24 prochains mois. Cela augmentera la taille du système mondial d'IHG de 1,9 % au cours des prochaines années.

Au total, 52 hôtels en activité et en cours de construction rejoindront IHG grâce à une collaboration particulière entre Holiday Inn et the niu », la marque phare et élégante du milieu de gamme supérieur de NOVUM Hospitality . Cela combinera la présence nationale de the niu avec la réputation de confiance du Holiday Inn et la reconnaissance de sa marque internationale pour établir sa position de leader dans un marché cible clé. Les autres marques de NOVUM Hospitality , Yggotel , Select et Novum , avec 56 hôtels en activité et en construction, seront converties en nouvelle marque de milieu de gamme d'IHG , Garner , et la marque acora Living the City , avec 11 hôtels en activité et en construction, sera convertie en marque de séjour prolongé milieu de gamme d'IHG , Candlewood Suites .

Dans le cadre de l'accord, IHG percevra des redevances de franchise après la conversion progressive des propriétés existantes et à l'ouverture des hôtels en cours de construction. De plus, des cotisations standard seront versées au fonds du système d'IHG , notamment pour couvrir le fonctionnement d'IHG One Rewards , ainsi que les services de marketing et de réservation. IHG contribuera aux dépenses d'investissement en capital qui refléteront la conversion progressive et le calendrier d'ouverture de cet important portefeuille d'hôtels.

L'accord comprend une clause d'exclusivité pour les futurs hôtels de NOVUM Hospitality qui rejoindront les grandes marques et le système d'entreprise d'IHG , avec l'ambition de développer conjointement d'autres hôtels au fil du temps.

d'IHG L'accord a une durée de 30 ans et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires.

Au total, 111 propriétés de NOVUM Hospitality sont situées en Allemagne, et les huit autres en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'Allemagne est l'un des plus grands marchés hôteliers d'Europe, avec une forte consommation intérieure et des voyages entrants et sortants. En 2022, il y a eu plus de 450 millions de nuitées en Allemagne, le deuxième en importance en Europe, et le pays a généré le plus grand nombre de voyageurs internationaux sortants au monde, soit environ 100 millions.

La croissance d'IHG en Allemagne sera soutenue par des investissements continus dans la construction de plateformes commerciales localisées, comme l'introduction récente de partenariats de fidélisation et l'amélioration des systèmes de réservation. IHG s'attend à ce que son expansion accrue apporte des avantages importants à NOVUM Hospitality et aux autres propriétaires d'IHG, notamment une plus grande notoriété de la marque, des réservations directes en augmentation et un engagement de fidélité, afin de répondre à la demande nationale et aux activités allemandes à l'étranger. Il favorisera également le développement des marques d'IHG dans un plus grand nombre de lieux.

NOVUM Hospitality adoptera les marques et les systèmes d'IHG pour l'ensemble de son portefeuille, devenant l'un des plus grands franchisés d'IHG à l'échelle mondiale, avec un accès au puissant moteur commercial et aux plateformes technologiques d'IHG pour améliorer les performances des hôtels, l'efficacité des opérations hôtelières et l'expérience des clients.

Elie Maalouf, directeur général d'IHG Hotels & Resorts, a déclaré :

« Nous sommes ravis de collaborer avec un groupe aussi respecté que NOVUM Hospitality et de doubler la présence d'IHG en Allemagne, l'un des plus grands marchés hôteliers d'Europe et une priorité de croissance pour notre entreprise. Cet accord démontre l'attrait pour les propriétaires de notre puissante entreprise et le succès d'IHG à attirer d'excellentes opportunités de conversion pour accroître la taille de notre système. Il crée également une solide plateforme nationale allemande pour accroître la demande et la notoriété de la marque, ainsi que pour obtenir une plus grande part des millions de voyages à l'étranger effectués chaque année en Europe et au-delà.

Nous sommes ravis d'apporter une expérience moderne, audacieuse et dynamique sur le marché avec notre collaboration avec Holiday Inn – the niu, qui associe notre marque de renommée mondiale Holiday Inn à une marque locale de grande qualité qui possède un excellent domaine en grande partie nouvellement construit. De même, amener Garner en Europe dans un marché aussi important que l'Allemagne est un grand moment, tout comme faire sortir Candlewood Suites des Amériques pour la première fois. IHG et NOVUM Hospitality partagent un engagement profond envers l'hospitalité, la qualité et la croissance, et nous avons hâte de grandir ensemble au cours des prochaines années. »

David Etmenan, directeur général et propriétaire de NOVUM Hospitality, a déclaré :

« Le partenariat avec IHG, l'une des principales entreprises hôtelières au monde, dote notre entreprise familiale de la puissance de feu nécessaire pour renforcer notre présence sur le marché dans toute l'Europe. Cette collaboration nous permet de nous concentrer sur la prestation d'expériences hôtelières exceptionnelles tout en tirant parti de la notoriété internationale de la marque IHG. En créant une co-marque entre the niu et Holiday Inn, deux marques parfaitement complémentaires se réunissent, ce qui renforce notre attrait auprès des clients à l'échelle mondiale. L'accès au réseau de distribution mondial de pointe d'IHG nous procure des capacités de vente et de revenus améliorées, assurant un succès commercial durable tout en conservant toute la souplesse et l'indépendance de NOVUM Hospitality, car l'entreprise demeure entièrement notre propriété.

Au-delà des avantages stratégiques, l'harmonisation de nos valeurs et de nos principes tout au long du processus de négociation avec IHG souligne la compatibilité de notre alliance. Nous apprécions profondément le respect et la considération accordés à notre marque the niu et nous sommes impatients de partager l'avenir prometteur qui nous attend dans nos efforts communs. »

Autres informations sur la marque :

Holiday Inn est une icône lauréate de plusieurs prix qui a été désignée comme la marque hôtelière la plus fiable aux États-Unis. Offrant aux clients de loisirs, aux voyageurs d'affaires et aux familles des endroits où ils peuvent séjourner depuis 1952, l'enseigne compte plus de 1 200 hôtels dans le monde et 250 autres établissements sont en cours de construction.

Holiday Inn – the niu est une collaboration qui offre un design qui se distingue des autres et une expérience inoubliable en matière d'hospitalité. Déjà reconnue pour son engagement en faveur d'un service de proximité et d'hôtels conçus individuellement inspiré par leur emplacement, l'art urbain et la culture pop, the niu est une nouvelle marque à la réputation solide. Son association avec Holiday Inn , le programme de fidélisation primé IHG One Rewards et la puissante plateforme d'entreprise d'IHG lui permettra d'améliorer davantage l'expérience de séjour, d'accroître la part de marché en attirant de nouveaux clients de loisirs et d'affaires et d'accélérer l'expansion dans de nouveaux lieux.

Le premier hôtel américain Garner a ouvert ses portes à Seattle à la fin de l'année 2023, moins de trois mois après la franchise de la marque, et depuis lors, d'autres hôtels ont ouvert au Japon, au Mexique et au Canada . Avec l'annonce d'aujourd'hui , Garner est maintenant prêt à être franchisé dans toute la région Europe , Moyen-Orient, Asie et Afrique ( EMOAA ) d'IHG . Garner est destiné aux voyageurs de tous âges qui recherchent une expérience fiable et décontractée à un prix abordable. Il devient le principal choix pour les clients qui veulent des séjours à bon prix dans des propriétés de grande qualité, et pour les propriétaires qui cherchent à obtenir des rendements plus élevés dans le milieu de gamme. IHG s'attend à ce que Garner ouvre plus de 500 hôtels au cours des 10 prochaines années et 1 000 hôtels au cours des 20 prochaines années aux États-Unis seulement.

d'aujourd'hui EMOAA d'IHG IHG Candlewood Suites est la marque de séjours prolongés de milieu de gamme d'IHG , offrant un environnement décontracté et convivial avec tout ce dont les clients ont besoin pour vivre, travailler et se détendre lorsqu'ils sont loin de la maison. Depuis plus de 25 ans, la marque offre une grande valeur ajoutée aux clients, tout en permettant aux propriétaires de profiter d'un modèle d'exploitation très efficace. Candlewood Suites possède un ensemble de plus de 520 hôtels ouverts et en construction dans les Amériques .

À propos de IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON: IHG, NYSE: IHG (ADR)] est une société hôtelière mondiale, dont la vocation est d'offrir une véritable hospitalité à ses invités.

Avec une famille de 19 marques hôtelières et IHG One Rewards , l'un des plus grands programmes de fidélité hôtelière au monde, IHG compte plus de 6 300 hôtels en activité dans plus de 100 pays et plus de 2 000 établissements en construction.

- Les hôtels de luxe : Six Senses Hotels Resorts Spas , Regent Hotels & Resorts , InterContinental Hotels & Resorts , Vignette Collection , Kimpton Hotels & Restaurants , Hotel Indigo

- Hôtels haut de gamme : voco hotels , HUALUXE Hotels & Resorts , Crowne Plaza Hotels & Resorts , EVEN Hotels

- Les incontournables : Holiday Inn Express , Holiday Inn Hotels & Resorts , Garner hotels , avid hotels

- Les suites : Atwell Suites , Staybridge Suites , Holiday Inn Club Vacations , Candlewood Suites

- Les partenaires exclusifs : Iberostar Beachfront Resorts

InterContinental Hotels Group PLC est la société holding du Groupe. Elle a été constituée et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Environ 345 000 personnes travaillent dans les hôtels et les bureaux d'IHG dans le monde.

À propos de NOVUM Hospitality

Avec un portefeuille de plus de 150 hôtels (y compris le pipeline sécurisé), comprenant plus de 20 000 chambres réparties dans 60 sites de premier plan en Europe, NOVUM Hospitality se classe parmi les plus grands groupes hôteliers familiaux en Allemagne. Fondée en 1988 et axée sur la croissance depuis 2004, NOVUM Hospitality a pris de l'expansion sous la direction visionnaire de son PDG et propriétaire, David Etmenan. Le portefeuille hôtelier comprend des hôtels de milieu de gamme et de milieu de gamme supérieur situés dans des endroits centraux et exploités sous des marques de renom comme the niu, Select Hotels, Novum Hotels, Yggotel et acora Living the City. De plus, NOVUM Hospitality est fière d'être le franchisé d'InterContinental Hotels Group, d'Accor et de Hilton. Le célèbre Treugast Investment Ranking, une évaluation annuelle des plus grandes sociétés hôtelières en Allemagne, a attribué à NOVUM Hospitality la note A, soulignant ainsi son engagement en faveur de l'excellence et son rôle de leader dans le secteur. www.novum-hospitality.com