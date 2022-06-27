Появился новый экспресс-тест на антиген SARS-COV-2, обнаруживающий подварианты BA.4 и BA.5

Компания JOYSBIO предлагает экспресс-тест на антиген SARS-COV-2, который обнаруживает подварианты омикрона BA.4 и BA.5

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 27 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- В то время как подварианты SARS-COV-2 Omicron BA.4 и BA.5 распространяются в странах ЕС и в США, компания Joysbio дает возможность самостоятельно делать экспресс-тесты в домашних условиях. Набор для экспресс-тестов на антиген коронавируса компании Joysbio позволяет эффективно обнаруживать подварианты омикрона BA.4 и BA.5. Тест сертифицирован компанией CE1434 (PCBC) для самодиагностики.

Еще в июне 2020 года компания Joysbio выпустила свой принципиально новый экспресс-тест на антитела к COVID-19. Результаты, полученные в течение 15 минут, позволяют должностным лицам, организаторам мероприятий, школьным работникам и другим лицам принимать решения о дистанцировании, ношении масок и других мерах предосторожности. Более подробная информация об этом тестовом наборе представлена в публикации по адресу: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

С момента выпуска своего первого теста на антиген к COVID компания JOYSBIO поставила более 200 миллионов тестов по всему миру, чтобы защитить людей от этого смертельного вируса.

«По мере того как по всему миру появляются новые мутации SARS-COV-2 BA.4 и BA.5, — заявил г-н Чжан (Zhang), — потребность в тестах, которые могут с уверенностью выявить активную инфекцию новых вариантов BA.4 и BA.5, продолжает расти. Задачей компании JOYSBIO является предоставление быстрых, надежных и эффективных тестов, позволяющих людям как можно скорее вернуться к обычной жизни».

Этот тест, сертифицированный компанией CE1434 (PCBC) для самодиагностики, должен быть в каждом доме. При появлении первых симптомов или признаков возможного заражения он поможет определить, идет ли речь о COVID или о каком-то другом заболевании.

Профессиональная версия этого теста недавно была включена в «Общий перечень экспресс-тестов на антитела к COVID-19 в ЕС» в категории A, которую Европейская комиссия настоятельно рекомендует использовать для выдачи европейских цифровых сертификатов COVID.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. — китайская биотехнологическая компания научно-исследовательского профиля, занимающаяся разработкой, производством и поставкой высококачественных медицинских наборов для экспресс-диагностики in-vitro (IVD), а также принципиально новых наборов реагентов по специальным заказам во все страны мира. Компания JOYSBIO была создана командой профессионалов, имеющих многолетний опыт совместной технической, маркетинговой, торговой, организационной и производственной деятельности в данной отрасли.

Для получения более подробной информации по этой теме обращайтесь к Рику Чжану (Rick Zhang) по телефону +86-186-0545-0986 или по электронной почте [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.