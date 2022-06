JOYSBIO oferece teste rápido de antígeno do SARS-COV-2 que detecta subvariantes da Ômicron BA.4 e BA.5

TIANJIN, China, 27 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- À medida que as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron do SARS-COV-2 atravessam a UE e os Estados Unidos, a Joysbio é capaz de oferecer às pessoas o poder de administrar um teste rápido em si mesmas em casa. O kit de teste rápido de antígeno do coronavírus da Joysbio consegue detectar com eficácia as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron. O teste é certificado pela CE1434 (PCBC) para autoteste a ser realizado por leigos.

Em junho de 2020, a Joysbio lançou seu teste inovador de antígeno da COVID-19. Os resultados, que saem em 15 minutos, permitem que funcionários do governo, organizadores de eventos, funcionários de escolas e outras pessoas tomem decisões sobre distanciamento, uso de máscaras e outras precauções. Mais informações sobre o kit de teste estão disponíveis em https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

Desde que lançou seu primeiro teste de antígeno da COVID, a JOYSBIO forneceu mais de 200 milhões de testes em todo o mundo para proteger todos deste vírus mortal.

"À medida que as novas mutações BA.4 e BA.5 do SARS-COV-2 surgem por todo o mundo", disse Zhang, "a necessidade de testes com os quais se possa contar para mostrar uma infecção ativa pelas novas variantes BA.4 e BA.5 continua a crescer. Nossa missão, na JOYSBIO, é oferecer testes que sejam rápidos, confiáveis e eficientes, para que as pessoas possam retomar suas vidas o mais rápido possível."

Certificado pela CE1434 (PCBC) para autoteste a ser realizado por leigos, esse é o teste que todas as casas devem ter. Ao primeiro sinal de sintomas ou possível exposição, o teste poderá dizer a qualquer pessoa se trata-se de COVID ou de outra doença.

A versão profissional desse teste foi incluída recentemente na "Lista Comum de Testes Rápidos de Antígeno da COVID-19", na Categoria A, que é fortemente recomendada para uso pela Comissão Europeia para a emissão de certificados de COVID digital da UE.

A JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. é uma empresa chinesa de biotecnologia dedicada à P&D que desenvolve, fabrica e fornece kits de teste rápido de diagnóstico médico in vitro (DIV) de alta qualidade, assim como kits revolucionários de reagentes personalizados, para todas as partes do mundo. A JOYSBIO foi fundada por uma equipe de profissionais com muitos anos de experiência conjunta técnica, em marketing/vendas, operacional e de fabricação nesse setor.

Se desejar obter mais informações sobre esse assunto, entre em contato com Rick Zhang pelo telefone +86-186-0545-0986 ou envie um e-mail para [email protected].

FONTE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

