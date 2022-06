Spoločnosť JOYSBIO ponúka rýchly antigénový test SARS-COV-2, ktorý deteguje subvarianty omikron BA.4 a BA.5

TCHIEN-ŤIN, Čína, 27. júna 2022 /PRNewswire/ -- Keďže subvarianty omikron ochorenia SARS-COV-2 BA.4 a BA.5 sa šíria v EÚ a USA, spoločnosť Joysbio môže ľuďom poskytnúť možnosť vykonať si rýchly test doma. Súprava na rýchly antigénový test na koronavírus od spoločnosti Joysbio dokáže účinne detegovať subvarianty omikron BA.4 a BA.5. Test je certifikovaný podľa normy CE1434 (PCBC) na svojpomocné testovanie laikmi.

V júni 2020 spoločnosť Joysbio vydala svoj prelomový antigénový test na COVID-19. Výsledky v priebehu 15 minút umožňujú vládnym úradníkom, organizátorom podujatí, školským úradníkom a ďalším osobám prijať rozhodnutia o odstupoch, nosení rúšok a iných preventívnych opatreniach. Viac informácií o súprave na testovanie nájdete na stránke https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

Od vydania svojho prvého antigénového testu na COVID dodala spoločnosť JOYSBIO do celého sveta viac ako 200 miliónov testov na ochranu všetkých pred týmto smrtiacim vírusom.

„Keďže sa na celom svete objavujú nové mutácie SARS-COV-2 BA.4 a BA.5," povedal Zhang, „potreba testov, na ktoré sa možno spoľahnúť pri preukazovaní aktívnej infekcie nových variantov BA.4 a BA.5, stále rastie. Naším poslaním v spoločnosti JOYSBIO je poskytovať rýchle, spoľahlivé a účinné testy, aby ľudia mohli čo najrýchlejšie pokračovať vo svojom živote."

S certifikátom CE1434 (PCBC) na svojpomocné testovanie laikmi je jediným testom, ktorý by mala mať každé domácnosť. Pri prvých príznakoch alebo možnej expozícii dokáže test každému povedať, či ide o COVID alebo iné ochorenie.

Profesionálna verzia tohto testu bola nedávno zaradená do „Spoločného zoznamu EÚ rýchlych antigénových testov na COVID-19" do kategórie A, ktorú Európska komisia dôrazne odporúča používať na vydávanie digitálnych certifikátov o ochorení COVID pre EÚ.

JOYSBIO (Tiencin) Biotechnology Co., Ltd. je čínska biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva vysokokvalitné zdravotnícke súpravy na diagnostické rýchlotestovanie in-vitro (IVD) ako aj revolučné prispôsobené súpravy reagentov do všetkých častí sveta. Spoločnosť JOYSBIO bola založená tímom odborníkov s dlhoročnými spoločnými technickými, marketingovými/predajnými, prevádzkovými a výrobnými schopnosťami v tomto odvetví.

Viac informácií vám poskytne Rick Zhang na tel. č.: +86-186-0545-0986 alebo pošlite e-mail na adresu [email protected].

