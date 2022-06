JOYSBIO nabízí rychlý antigenní test nákazy virem SARS-COV-2, který detekuje subvarianty Omicron BA.4 a BA.5

TCHIEN-ŤIN, Čína, 27. června 2022 /PRNewswire/ -- V době, kdy subvarianty SARS-COV-2 Omicron BA.4 a BA.5 pronikají do EU a USA, společnost Joysbio nabízí lidem možnost provést si rychlý test v pohodlí domova. Rychlý antigenní test Joysbio Coronavirus Antigen Rapid Test Kit dokáže účinně detekovat subvarianty Omicron BA.4 a BA.5. Test je opatřen certifikátem CE1434 (PCBC) pro vlastní testování provedené neodborníky.

V červnu 2020 uvedla společnost Joysbio na trh svůj průlomový rychlý antigenní test COVID-19. Výsledky za 15 minut umožnily státním úředníkům, organizátorům akcí, pracovníkům škol a dalším osobám rozhodovat o sociálním distancování, nošení roušek a dalších preventivních opatřeních. Další informace o testu jsou k dispozici na webu https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

Od uvedení prvního antigenního testu na COVID-19 dodala společnost JOYSBIO do celého světa více než 200 milionů těchto testů, které pomáhají chránit před smrtícím virem.

„Vzhledem k tomu, že se po celém světě objevují nové mutace SARS-COV-2 BA.4 a BA.5, stále roste potřeba testů, na které se lze spolehnou,t a které prokážou aktivní infekci těchto nových variant," uvedl Zhang. „Naším posláním v JOYSBIO je poskytovat rychlé, spolehlivé a účinné testy, aby lidé mohli co nejrychleji pokračovat ve svém normálním životě."

Tento test, certifikovaný CE1434 (PCBC) pro vlastní testování neodborníky, by měl být k dispozici v každé domácnosti. Při prvních příznacích nebo možném kontaktu s nakaženým dokáže test zjistit, zda se jedná o COVID-19, nebo o jiné onemocnění.

Profesionální verze tohoto testu byla nedávno zařazena na „Společný seznam EU pro rychlé antigenní testy COVID-19" do kategorie A, kterou Evropská komise důrazně doporučuje používat pro vydávání digitálních certifikátů COVID EU.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. je čínská biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, která vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává vysoce kvalitní lékařské diagnostické soupravy pro rychlou diagnostiku in vitro (IVD) a revoluční soupravy reagencií na míru. Společnost JOYSBIO byla založena týmem profesionálů s dlouholetými technickými, marketingovými a prodejními, provozními a výrobními zkušenostmi v oboru.

Pokud máte zájem o další informace k tomuto tématu, kontaktujte Ricka Zhanga na telefonním čísle +86-186-0545-0986 nebo e-mailové adrese [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.