Point Nine, una empresa de tecnología de regulación con sede en Chipre, se asocia con FIS

Point Nine utiliza su propia tecnología de vanguardia para ofrecer una solución de primera clase a todos los clientes y requisitos de información reglamentaria. Desde octubre de 2015, Point Nine ha procesado y notificado más de 7.000 millones de transacciones en todas las clases de activos, con un historial probado de éxito del 99,95% en la notificación de transacciones en la UE y el Reino Unido. Por las razones mencionadas anteriormente, Point Nine fue la empresa a la que acudió FIS para colaborar a través de una asociación sinérgica para ampliar sin problemas el servicio y la experiencia de Point Nine a sus valiosos clientes, garantizando precisión, eficiencia y transparencia.