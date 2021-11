Point Nine, une RegTech basée à Chypre, s'associe à FIS, une entreprise classée au Fortune 500

Point Nine utilise sa technologie exclusive de pointe pour fournir une solution de premier ordre à tous ses clients et répondre aux exigences réglementaires en matière de reporting. Depuis le mois d'octobre 2015, Point Nine a traité et déclaré plus de 7 milliards de transactions dans toutes les catégories d'actifs, avec un taux de réussite de 99,95 % des déclarations de transactions soumises dans l'UE et au Royaume-Uni. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, Point Nine constituait la société idéale pour FIS en vue de collaborer dans le cadre d'un partenariat synergique visant à étendre facilement le service et l'expertise de Point Nine à ses précieux clients en assurant précisions, efficacité et transparence.

« Nous sommes ravis que FIS nous ai choisi pour alimenter la production de rapports commerciaux et la déclaration de transactions, a déclaré Andreas Roussos, PDG de Point Nine. Nous sommes fiers de nous engager dans ce partenariat avec une entreprise du S&P 500 et avons hâte de renforcer et de développer ce partenariat pour atteindre des objectifs communs. »

« Les données dont ont besoin les entreprises pour produire des rapports précis et en temps opportun sont réparties entre plusieurs systèmes, formats de données et tierces parties. En tirant parti des nombreuses données commerciales de FIS et des capacités de Point Nine, nous sommes ravis de présenter la solution FIS Trade Reporting Manager with Point Nine, dont l'objectif est d'assurer un reporting précis et dans les délais prévus tout en réduisant les coûts et les risques associés », a ajouté M. Roussos.

À propos de FIS Trade Reporting Manager with Point Nine :

FIS® Trade and Transaction Reporting Manager with Point Nine constitue une solution cloud de bout en bout pour améliorer l'efficacité et l'efficience des rapports commerciaux et des déclarations de transactions. Elle recueille des données brutes provenant de sources multiples pour toutes les catégories d'actifs, réalise une cartographie des données, inclut des données de marchés riches et traduit, valide et soumet automatiquement des rapports qui répondent à des exigences réglementaires particulières. De plus, le service de gestion des exceptions possède deux composantes principales : les notifications par e-mail et l'expertise nécessaire pour creuser et résoudre rapidement tout problème potentiel.

