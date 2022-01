PokerStars e Red Bull Racing selam parceria global

A longa parceria, que vai apresentar a marca no carro RB18 e nos trajes de corrida, é voltada para o crescente público da F1, à medida que os avanços tecnológicos crescentes ajudam a atender e fornecer aos fãs maneiras novas e únicas de desfrutar do esporte. O novo relacionamento permite que tanto a Red Bull Racing quanto o PokerStars alcancem públicos que compartilham paixões e interesses semelhantes, enquanto recompensa e envolve fãs e jogadores existentes de maneiras novas e únicas com entretenimento alimentado pela Fórmula 1, bem como experiências épicas, promoções, competições, e conteúdo. A parceria ganhará vida através da oferta completa do PokerStars de produtos PokerStars Casino, PokerStars e PokerStars Sports.

O PokerStars se orgulha de fornecer à sua comunidade em todo o mundo o melhor entretenimento da categoria com pôquer, cassino e apostas esportivas, garantindo sempre um jogo seguro e responsável, valores que compartilha com a Red Bull Racing.

O diretor e CEO da Red Bull Racing, Christian Horner, disse: "Após a temporada de sucesso de Fórmula 1 do ano passado, tenho o prazer de iniciar 2022 anunciando o PokerStars como um novo parceiro. Em nosso esporte vemos uma evolução constante, não apenas aplicada aos carros, mas também às novas tecnologias que estão focadas em alcançar a base global de fãs do esporte para fornecer experiências novas e interativas para eles desfrutarem. Temos o prazer de dar as boas-vindas ao PokerStars à equipe, pois a F1 desfruta de um período de crescimento em territórios novos e existentes e estamos ansiosos para iniciar a temporada de 2022 juntos."

O diretor executivo da Flutter Entertainment, Dan Taylor, disse: "A Red Bull Racing é ideal para o PokerStars porque não se trata apenas do que você oferece aos fãs e jogadores, mas também do espírito e da visão por trás de como você o oferece. O sucesso fenomenal da Red Bull Racing se baseia em seu espírito ousado, inovador e apaixonado, que levou a um sucesso incrível tanto na pista quanto em se tornar uma das marcas esportivas mais populares do mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe e compartilhar mais desenvolvimentos à medida que a temporada de 2022 se aproxima. Desejamos à equipe Red Bull Racing tudo de melhor para sua nova campanha."

Nota aos editores:

Conteúdo adicional também pode ser visto em nossos canais de mídia social:

YouTube: www.youtube.com/redbullracing

Facebook: www.facebook.com/redbullracing

TikTok: www.tiktok.com/@redbullracing

Instagram: @redbullracing

Twitter: @redbullracing

Sobre o PokerStars

O PokerStars opera os sites de pôquer online mais populares do mundo, atendendo a comunidade global de pôquer. Desde que foi lançado em 2001, o PokerStars se tornou a primeira escolha de jogadores em todo o mundo, com mais torneios diários do que em qualquer outro lugar e com a melhor segurança online. Mais de 200 bilhões de mãos foram distribuídas no PokerStars, o que é mais do que qualquer outro site.

A PokerStars é, em última análise, propriedade da Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

Jogue com responsabilidade! Para mais informações sobre jogo responsável, visite nosso site em http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731347/PokerStars_and_Red_Bull.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpg

FONTE PokerStars

SOURCE PokerStars