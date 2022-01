POKERSTARS ET RED BULL RACING SCELLENT UN PARTENARIAT MONDIAL

Ce partenariat sur plusieurs années comprend le branding de la RB18 ainsi que celui des combinaisons de course. Il s'adresse au plublic de F1 qui est de plus en plus nombreux grâce aux avancées technologiques qui permettent d'offrir aux fans, une nouvelle façon unique de profiter de ce sport. Cette nouvelle collaboration permet à Red Bull Racing et à PokerStars de toucher un public qui partage des passions et des intérêts communs, en récompensant et en engageant les fans et les joueurs de manière originale et unique avec des divertissements liés à la Formule 1, mais aussi des expériences, des promotions et des jeux-concours. Le partenariat prendra vie avec l'offre complète de produits PokerStars et PokerStars Sports.

PokerStars est fier d'offrir à sa communauté du monde entier le meilleur divertissement possible grâce au poker et aux paris sportifs, tout en garantissant un jeu sûr et responsable, des valeurs que le groupe partage avec Red Bull Racing.

Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull Racing, a déclaré : " Après la saison exceptionnelle de Formule 1 de l'année dernière, je suis ravi de donner le coup d'envoi de 2022 en annonçant notre nouveau partenarriat avec PokerStars. Notre sport est marqué par une évolution constante, qui concerne tant les voitures que les nouvelles technologies qui permettent d'offrir de nouvelles expériences interactives aux fans de ce sport à travers le monde. Alors que la F1 connaît une période de croissance, également sur de nouveaux territoires, nous sommes heureux d'accueillir PokerStars au sein de l'équipe, et nous sommes impatients de démarrer la saison 2022 ensemble."

Dan Taylor, Le président-directeur général de Flutter International, a ajouté : "Red Bull Racing est un partenaire idéal pour PokerStars, car il ne s'agit pas seulement de ce que nous offrons aux fans et aux joueurs, mais aussi de la philosophie et de la vision derrière notre offre. Le succès phénoménal de Red Bull Racing repose sur sa philosophie audacieuse, innovante et passionnée, qui lui a permis de remporter un succès incroyable sur le circuit et de devenir ainsi l'une des marques sportives les plus populaires au monde. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe et de partager de nouveaux événements à l'approche de la saison 2022. Nous souhaitons à l'équipe Red Bull Racing tout le succès possible pour sa nouvelle campagne. "

Additional content can also be viewed on our social media channels:

YouTube: www.youtube.com/redbullracing

Facebook: www.facebook.com/redbullracing

TikTok: www.tiktok.com/@redbullracing

Instagram: @redbullracing

Twitter: @redbullracing

Les jeux d'argent et de hasard sont réservés aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance...

Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Pour plus d'information, merci de contacter [email protected]

A propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires au monde, au service de la communauté mondiale de poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le premier choix des joueurs du monde entier, avec plus de tournois quotidiens que partout ailleurs et avec la meilleure sécurité en ligne. Plus de 200 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, ce qui est plus que sur n'importe quel autre site.

PokerStars est la propriété de Flutter Entertainment plc. (LSE : FLTR ; EURONEXT : FLTR).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731347/PokerStars_and_Red_Bull.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpg

SOURCE PokerStars