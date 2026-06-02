Polar, een portefeuillebedrijf van H.I.G. Capital, voltooit recorduitgifte van een Noordse obligatie ter waarde van 800 miljoen euro

LONDEN, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ('H.I.G.'), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 75 miljard dollar aan beheerd vermogen, maakt bekend dat het portefeuillebedrijf PolarDC Group Limited ('Polar' of het 'bedrijf') met succes een senior secured obligatie van 800 miljoen euro heeft uitgegeven op de Noordse obligatiemarkt via haar volledige dochteronderneming PolarDC Finance NO1 AS. Deze belangrijke transactie vestigt een nieuw record voor de omvang van een transactie op de Noordse markt en versterkt de grootschalige, marktleidende positie van Polar als ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van Europese datacenterinfrastructuur voor toepassingen op het gebied van high-performance computing.

De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal worden aangewend voor de herfinanciering van bestaande schulden van het eerste datacenter van het bedrijf in Drangedal (Noorwegen), en voor de voltooiing van de bouw van twee aanvullende datacenterfaciliteiten, die naar verwachting respectievelijk in 2026 en 2027 zullen worden opgeleverd. De transactie trok veel belangstelling van institutionele beleggers wereldwijd en was aanzienlijk overtekend.

Andy Hayes, CEO van Polar, zei: "Deze financiering vormt een belangrijk keerpunt nu Polar uitgroeit tot een van de toonaangevende datacenterplatforms van Europa, met infrastructuur die is voorbereid op AI- en high-performance computing-workloads." "We blijven een aanzienlijke groei in de vraag zien van neocloud-, hyperscale- en zakelijke klanten naar de speciaal ontwikkelde faciliteiten van Polar. We kijken ernaar uit om de sterke samenwerkingsverbanden die we hebben opgebouwd met toonaangevende klanten, leveranciers en toekomstige ontwikkellocaties in de sector verder uit te bouwen."

Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bij H.I.G., zei: "We zijn bijzonder verheugd over deze transactie en de bevestiging die wordt geboden door de deelname van vooraanstaande institutionele beleggers. Sinds de initiële investering van H.I.G. is Polar snel gegroeid om aan de klantvraag te voldoen en heeft het bedrijf een omvangrijke ontwikkelingspijplijn in heel Europa gerealiseerd. Deze uitgifte weerspiegelt de kwaliteit van het bedrijf."

Arctic Securities en DNB Carnegie traden op als gezamenlijke bookrunners in verband met de uitgifte. Thommessen en Wikborg Rein traden respectievelijk op als juridisch adviseur van de uitgevende instelling en van de gezamenlijke bookrunners.

Over Polar

Polar ontwikkelt en exploiteert duurzame, high-performance datacenters die zijn geoptimaliseerd voor AI-workloads en workloads voor high-density computing. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van energie-efficiënte faciliteiten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en voorziet daarmee in de groeiende behoeften van AI- en technologiebedrijven in heel Europa. Meer informatie vindt u op polardc.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 75 miljard dollar aan beheerd vermogen.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele, operationeel en meerwaardegerichte aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe kredietverstrekking) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel, dat kan profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde ondernemingen.

Contactpersoon:

Andrew Liau

Managing Director

Head of Europe Infrastructure

[email protected]

Michael Pothitos

Managing Director

[email protected]

Philippe de Limburg Stirum

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Verenigd Koninkrijk

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

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