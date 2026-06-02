Polar, une société du portefeuille de H.I.G. Capital, finalise une émission obligataire record de 800 millions EUR sur le marché nordique

LONDRES, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère 75 milliards USD de capitaux, a le plaisir d'annoncer que sa société de portefeuille, PolarDC Group Limited (« Polar » ou la « société »), a levé avec succès une obligation garantie de premier rang de 800 millions EUR sur le marché obligataire nordique, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, PolarDC Finance NO1 AS. Cette opération historique établit un nouveau record de taille sur le marché nordique et consolide la position de Polar, leader sur le marché, en tant que développeur, propriétaire et exploitant d'infrastructures de centres de données européens destinés aux applications informatiques à haute performance.

Le produit des obligations servira à refinancer la dette existante sur le premier centre de données de la société à Drangedal, en Norvège, et à finaliser la construction de deux centres de données supplémentaires dont l'achèvement est prévu en 2026 et 2027. L'opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels du monde entier et a été largement sursouscrite.

Andy Hayes, CEO de Polar, déclare : « Ce financement représente un moment charnière alors que Polar évolue pour représenter l'une des principales plateformes de centres de données en Europe, en construisant une infrastructure prête pour l'IA et les charges de travail de calcul à haute performance. Nous continuons à observer une croissance significative de la demande des clients néocloud, hyperscale et entreprise pour les installations spécialisées de Polar, et nous nous réjouissons à la perspective de renforcer les partenariats solides que nous avons construits avec les principaux clients, fournisseurs et futurs sites de l'industrie. »

Andrew Liau, responsable des infrastructures en Europe chez H.I.G., déclare : « Nous sommes ravis de cette transaction et de la validation apportée par la participation d'investisseurs institutionnels de premier plan. Depuis l'investissement initial de H.I.G., Polar a connu une croissance rapide pour répondre à la demande des clients et a mis en œuvre un important pipeline de développement à travers l'Europe. Cette émission reflète la qualité de l'entreprise. »

Arctic Securities et DNB Carnegie ont agi en tant que teneurs de livres conjoints dans le cadre de l'émission. Thommessen et Wikborg Rein ont agi en tant que conseillers de l'émetteur et des teneurs de livre conjoints, respectivement.

À propos de Polar

Polar développe et exploite des centres de données durables et performants, optimisés pour l'IA et les charges de travail informatiques à haute densité. L'entreprise est spécialisée dans la création d'installations à haut rendement énergétique alimentées par des sources renouvelables, afin de répondre à la demande croissante des entreprises d'IA et de technologie dans toute l'Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter polardc.com.

À propos de H.I.G. Capital

Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Andrew Liau

Directeur général

Responsable de l'infrastructure en Europe

[email protected]

Michael Pothitos

Directeur général

[email protected]

Philippe de Limburg Stirum

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg