Polaroid lance le nouvel appareil photo numérique instantané Polaroid Mint 2 en1 et l'imprimante de poche numérique instantanée Polaroid Mint au congrès IFA

BERLIN, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- (Stand IFA #107, Hall 25) – Polaroid a annoncé aujourd'hui le lancement de ses toutes dernières innovations en matière d'impression de photos - l'appareil photo numérique instantané et l'imprimante 2 en 1 Polaroid Mint et l'imprimante de poche numérique instantanée Polaroid Mint. L'appareil photo Polaroid Mint simplifie l'impression instantanée avec une conception moderne aux lignes pures qui en font le compagnon idéal en déplacement. L'imprimante de poche Polaroid Mint exploite une technologie de pointe offrant des capacités d'impression plus rapides et plus puissantes dans un format allégé.

« Nous sommes ravis d'accueillir le nouvel appareil photo et l'imprimante de poche Polaroid Mint dans la famille Polaroid et de les présenter au marché européen dans le cadre de l'IFA », a déclaré Oskar Smolokowski, PDG de Polaroid BV. « Ils offrent aux consommateurs une technologie d'impression instantanée numérique, une portabilité, et une partageabilité de pointe. Depuis 80 ans, la mission de Polaroid est toujours d'offrir des produits faciles à utiliser et portables qui réunissent les gens autour de leurs photos - et la gamme Polaroid Mint fait avancer cette mission avec notre format 2x3' ultra portable. »

Appareil photo numérique instantané et imprimante 2 en 1 Polaroid Mint



L'appareil-photo Polaroid Mint permet de capturer et d'imprimer plus facilement que jamais des photos instantanées qui durent toute une vie. Avec sa conception verticale aux lignes pures, l'appareil photo Polaroid Mint imprime instantanément des photos vives de haute qualité. Il suffit de choisir l'un de trois modes - couleur, noir et blanc ou sépia - d'ajouter un cadre si désiré, et d'appuyer sur le déclencheur pour imprimer instantanément la photo. Les fonctionnalités de l'appareil photo Polaroid Mint sont les suivantes :

Appareil photo numérique de 16 mégapixels

Logement pour carte MicroSD prenant en charge jusqu'à 256 GB de stockage

Miroir de selfie intégré

Flash LED automatique

Retardateur

Disponible en noir, blanc, rouge, bleu et jaune

PDSF : 99,99 USD

Imprimante de poche numérique instantanée Polaroid Mint



Imprimez n'importe quelle photo sur le vif à partir de votre smartphone ou de votre tablette avec l'imprimante de poche numérique instantanée Polaroid Mint. L'imprimante se connecte à l'application Polaroid Mint via Bluetooth sur votre appareil intelligent pour imprimer des photos brillantes pleine couleur de 2x3" en moins d'une minute. L'application offre une édition, des filtres, des cadres, des stickers et bien plus qui donnent libre cours à votre créativité. L'imprimante mince, légère et puissante a une autonomie de pile permettant d'imprimer 50 photos par charge. Autres caractéristiques :

Câble/port de recharge USB standard

L'application Polaroid Mint est compatible avec les appareils iOS et Android

est compatible avec les appareils iOS et Android Disponible en noir, blanc, rouge, bleu et jaune

PDSF : 129,99 USD

L'appareil-photo et l'imprimante Polaroid Mint utilisent la technologie d'impression sans encre Zero Ink® développée par ZINK. ZINK est une technologie révolutionnaire pour appareils numériques créée par l'organisation Polaroid avant qu'elle ne devienne une société indépendante distincte. L'imprimante compatible ZINK utilise la chaleur pour activer et colorer les cristaux de colorants cyans, jaunes et magenta intégrés au papier. Il en résulte des images pleine couleur de haute qualité, durable et sans bavures, sans cartouches d'encre, rubans ou toner. Une photo de 2"x3" s'imprime en moins d'une minute, ce qui permet aux consommateurs de la partager avec leurs amis et leur famille.

Offerts par C+A Global, un titulaire de licence Polaroid autorisé, l'appareil photo numérique instantané Polaroid Mint et l'imprimante de poche numérique instantanée Polaroid Mint seront en vente chez des détaillants du monde entier au quatrième trimestre 2018. Des démonstrations des deux produits seront offertes à l'IFA au stand #107, Hall 25. Pour en savoir plus, rendez-vous sur polaroid.com

À propos de Polaroid

Polaroid est l'une des marques parmi les plus fiables, les plus respectées et les plus reconnaissables au monde, avec une riche histoire de 80 années construite principalement sur les pellicules et appareils instantanés Polaroid. La gamme complète de produits de la société a été conçue afin d'offrir l'amusement, la récompense instantanée et la liberté de créativité que la marque représente depuis longtemps. Aujourd'hui, le Polaroid Classic Border Logo, ancré dans le partage de la photo instantanée lancée par Polaroid est le symbole des produits authentiques de marque Polaroid. Pour en savoir plus, visitez http://www.polaroid.com/.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo et Polaroid Mint sont des marques de commerce de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence.

À propos de ZINK Holdings LLC



ZINK Holdings LLC, une société privée, a été fondée pour permettre à des millions de clients de découvrir la magie des produits ZINK Zero Ink®. ZINK a inventé, fabrique et fournit la technologie d'impression ZINK et le papier ZINK. La technologie de papier ZINK est utilisée par des sociétés partenaires qui commercialisent des produits compatibles ZINK sous leurs marques respectives. Pour en savoir plus, visitez www.ZINK.com

ZINK, Zero Ink, et hAppy sont des marques de commerce de ZINK Holdings LLC.

Contact pour C+A Global :



Resound Marketing



Ali Krueger



609-279-0050 x114



ali@resoundmarketing.com

Contact pour Polaroid :



Tracey Benjamini



R&J Strategic Communications



908-722-5757



tbenjamini@randjsc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/735758/Polaroid___mint_pocket_printer.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/735759/Polaroid___mint_shoot_and_print.jpg

Related Links

http://www.polaroid.com