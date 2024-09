Pole Star Global développe l'intelligence maritime avec le lancement de DOMAIN Insights Engine Plus

LONDRES, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, le principal fournisseur de solutions de renseignement maritime, a annoncé aujourd'hui le lancement de DOMAIN, son nouveau moteur de renseignement et d'analyse hautement performant. Alimenté par un apprentissage automatique de pointe prêt pour l'IA, DOMAIN recueille et normalise méticuleusement de grands ensembles de données, garantissant une vitesse, une précision et une fiabilité inégalées à travers le large éventail de solutions maritimes de Pole Star. DOMAIN surpasse les offres concurrentes en agrégeant des données descriptives en temps quasi réel sur plus de 50 000 grands navires commerciaux. DOMAIN offre les données primaires et les analyses les plus complètes et les plus précises de toute l'industrie maritime.

« DOMAIN représente un grand pas en avant pour les solutions d'intelligence maritime. Les entreprises concernées par des applications fondamentales telles que la sécurité opérationnelle, la gestion des risques, la détection des navires sombres et la sécurité intérieure ont désormais un choix clair pour une précision, une vitesse et une performance supérieures. Nous avons développé DOMAIN avec l'aide de nos partenaires des services financiers, des gouvernements et des compagnies maritimes internationales. Il représente la fusion parfaite de la science des données avancée, de l'expertise industrielle et des applications pratiques », a déclaré Bob Skea, PDG de Pole Star Global.

Le moteur d'intelligence et de compréhension de DOMAIN est la technologie de base qui alimente tous les produits de Pole Star, y compris la Zone Events récemment annoncée. Construit sur une architecture moderne basée sur le cloud et alimenté par l'accès inégalé de Pole Star Global à des données de voyage de première partie qui font autorité, DOMAIN dote les organisations de la transparence et des outils nécessaires pour naviguer en toute confiance dans les complexités du commerce mondial et du transport.

DOMAIN est le premier grand lancement de Pole Star sous sa nouvelle marque mondiale, conçue pour amplifier l'engagement inébranlable de Pole Star Global en faveur de l'innovation, de la transparence et de la réussite des clients. Le lancement unifie les solutions Stratum5 récemment acquises avec la famille éprouvée de solutions maritimes de pointe de Pole Star.

« Alors que nous repoussons les limites de l'innovation, nous sommes animés par une vision singulière : fournir à nos clients des informations et des solutions inégalées qui leur permettent de naviguer dans les complexités du commerce mondial avec précision et confiance. Avec DOMAIN comme pierre angulaire, nous établissons une nouvelle norme pour la transparence, l'excellence opérationnelle et la conformité réglementaire dans l'industrie maritime », a expliqué James Ferguson, directeur général des revenus, Pole Star Global.

Pour plus d'informations sur DOMAIN et sur la nouvelle marque mondiale, visitez le site www.polestarglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494878/Pole_Star_Global_Logo.jpg