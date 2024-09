Pole Star Global erweitert die maritime Intelligenz mit der Einführung der DOMAIN Analyse-Engine und einer neuen globalen Marke

LONDON, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, der führende Anbieter von maritimen Informationslösungen, gab heute die Einführung von DOMAIN, seiner neuen, leistungsstarken Informations- und Analyse-Engine, bekannt. DOMAIN sammelt und normalisiert mit Hilfe von KI und modernstem maschinellem Lernen akribisch riesige Datensätze und sorgt so für unvergleichliche Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit im gesamten Spektrum der maritimen Lösungen von Pole Star. DOMAIN übertrifft die Angebote der Konkurrenz, indem es nahezu in Echtzeit beschreibende Daten über mehr als 50.000 große Handelsschiffe sammelt. DOMAIN liefert die umfassendsten und genauesten Primärdaten und Analysen in der gesamten maritimen Industrie.

„DOMAIN ist ein bedeutender Schritt nach vorn für Lösungen im Bereich der maritimen Aufklärung. Unternehmen, die sich mit Kernanwendungen wie der Betriebssicherheit, dem Risikomanagement, der Erkennung dunkler Schiffe und der inneren Sicherheit befassen, haben jetzt eine klare Wahl für überlegene Genauigkeit, Geschwindigkeit und Leistung. Wir haben DOMAIN unter maßgeblicher Mitwirkung unserer Partner aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Behörden und globale Schifffahrtsunternehmen entwickelt. Es stellt die perfekte Verbindung von fortschrittlicher Datenwissenschaft, Branchenkenntnis und praktischen Anwendungen dar." - Bob Skea, Geschäftsführer von Pole Star Global

Die Informations- und Analyse-Engine DOMAIN ist die Kerntechnologie, die alle Produkte von Pole Star antreibt, einschließlich der kürzlich angekündigten Zone Events. DOMAIN basiert auf einer modernen, Cloud-basierten Architektur und wird durch den unübertroffenen Zugang von Pole Star Global zu maßgeblichen Reisedaten aus erster Hand unterstützt. DOMAIN stattet Unternehmen mit der Transparenz und den Tools aus, die erforderlich sind, um die Komplexität des globalen Handels und Transports sicher zu steuern.

DOMAIN ist die erste große Markteinführung von Pole Star unter der neuen globalen Marke, die das unermüdliche Engagement von Pole Star Global für Innovation, Transparenz und Kundenerfolg unterstreicht. Die Markteinführung vereint die kürzlich erworbenen Stratum5-Lösungen mit der bewährten Familie der branchenführenden maritimen Lösungen von Pole Star.

„Während wir die Grenzen der Innovation verschieben, werden wir von einer einzigartigen Vision angetrieben: unsere Kunden mit unvergleichlichen Einblicken und Lösungen zu versorgen, die die Komplexität des globalen Handels mit Präzision und Vertrauen bewältigen. Mit DOMAIN als Eckpfeiler setzen wir einen neuen Standard für Transparenz, operative Exzellenz und die Einhaltung von Vorschriften in der maritimen Industrie." - James Ferguson, Leiter für Risikomanagement von Pole Star Global

Weitere Informationen über DOMAIN und The New Global Brand Experience finden Sie unter www.polestarglobal.com.

